Нова пляма на Сонці збільшилася втричі за добу

Ймовірно, пляма стане джерелом спалахів у найближчому майбутньому, інформує ZN.ua.

Нова пляма на Сонці збільшилася втричі за добу
Пляма на Сонці збільшилася втричі
© NASA

Вчені зафіксували на Сонці нову пляму, яка швидко росте та розвертається у бік Землі. Як повідомляє Newsweek, у найближчому майбутньому вона може стати джерелом сонячних спалахів.

Про сонячну пляму повідомив сайт спостережень за сонячною погодою Spaceweather.com. За його даними, структура відома як AR3068 з'явилася з південно-східного боку нашої зірки. За добу пляма збільшилась утричі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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