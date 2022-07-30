Нова пляма на Сонці збільшилася втричі за добу

Вчені зафіксували на Сонці нову пляму, яка швидко росте та розвертається у бік Землі. Як повідомляє Newsweek , у найближчому майбутньому вона може стати джерелом сонячних спалахів.

Про сонячну пляму повідомив сайт спостережень за сонячною погодою Spaceweather.com. За його даними, структура відома як AR3068 з'явилася з південно-східного боку нашої зірки. За добу пляма збільшилась утричі.