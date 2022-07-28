У Єгипті розкопали гробницю єгипетського полководця, який жив 2500 років тому: фото унікальних знахідок

Група чеських археологів у Єгипті виявили гробницю, що належить впливовому єгипетському воєначальнику, який жив 2500 років тому, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Arkeonews.

Про це стало відомо у п'ятницю, 15 липня. Гробниця стародавнього полководця була виявлена чеськими дослідниками приблизно за 7,5 миль (12 км) від пірамід Гізи, неподалік цвинтаря Старого Царства та місця археологічних розкопок Абусир.

Примітно, що гробниця знаходилася поряд із схованою для бальзамування Ва-Іб-Ра Мері Нейта, яку було виявлено чотирма місяцями раніше. Знахідка останньої свідчила про те, що полководця було поховано неподалік, тому його виявлення було очікуваним.

Варто зазначити, що знахідка є "унікальною у своєму роді" і дає нове уявлення про бурхливий період початку епохи перського панування в Стародавньому Єгипті.

Вах-Іб-Ра Мері Нейт був похований у великій квадратній гробниці з двома рівнями, які були викопані спеціально для розміщення шанованого полководця. Головний вал був розміром 14 на 14 метрів та мав глибину майже шість метрів. Під ним у скелі розміром 6,5 м на 3,3 м вирито менший вал прямокутної форми, довжиною 11 на 21 фут.

На дні цього другого тунелю, приблизно на 52 фути під землею, помістили муміфіковане тіло командира (16 метрів). Він був похований у складному подвійному саркофазі із внутрішньою та зовнішньою частиною. Внутрішня труна була зроблена з базальту і виліплена у формі людського тіла, а зовнішній саркофаг був побудований з двох масивних плит білого вапняку. Габаритні розміри базальтового саркофага становили 7,5 на 6,5 футів (2,3 на 1,98 метра).

Археологи зазначили, що в гробниці до них уже побували злодії - саркофаг було розбито, а мумію Ва-Іб-Ра Мері Нате було видалено. Ґрунтуючись на виявленні двох керамічних предметів, залишених у гробниці, які належали до четвертого чи п'ятого століття нашої ери, вони визначили, що грабіжники зламали гробницю та забрали коштовності понад 1000 років тому.

Крім відсутності мумії, простір усередині базальтового саркофага був позбавлений похоронного інвентарю. Було виявлено лише скарабей, витончено вирізаний у формі серця, та амулет, який носили на голові.