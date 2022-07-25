Вчені знайшли у стародавніх лавових печерах на Гаваях загадкові форми життя

Відкладення сформувалися 65-800 років тому.

Вчені знайшли у стародавніх лавових печерах на Гаваях загадкові форми життя
Вчені знайшли у лавових печерах невідомі мікроби
© Jimmy Saw

Вчені з кількох американських інститутів виявили безліч раніше невідомих мікробів, які мешкають у геотермальних печерах, лавових трубах та вулканічних жерлах на Гаваях. Як повідомляє Science Alert, ці відкладення сформувалися 65-800 років тому і практично не отримують сонячного світла.

Крім того, тут можуть бути присутніми отруйні гази. Разом з тим присутність мікробних матів є загальною рисою всіх гавайських лавових печер.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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