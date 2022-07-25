Вчені знайшли у стародавніх лавових печерах на Гаваях загадкові форми життя

Вчені з кількох американських інститутів виявили безліч раніше невідомих мікробів, які мешкають у геотермальних печерах, лавових трубах та вулканічних жерлах на Гаваях. Як повідомляє Science Alert , ці відкладення сформувалися 65-800 років тому і практично не отримують сонячного світла.

Крім того, тут можуть бути присутніми отруйні гази. Разом з тим присутність мікробних матів є загальною рисою всіх гавайських лавових печер.