2022-07-25
Вчені знайшли у стародавніх лавових печерах на Гаваях загадкові форми життя
Відкладення сформувалися 65-800 років тому.
Вчені знайшли у лавових печерах невідомі мікроби© Jimmy Saw
Вчені з кількох американських інститутів виявили безліч раніше невідомих мікробів, які мешкають у геотермальних печерах, лавових трубах та вулканічних жерлах на Гаваях. Як повідомляє
Крім того, тут можуть бути присутніми отруйні гази. Разом з тим присутність мікробних матів є загальною рисою всіх гавайських лавових печер.
Фаїна Вауліна, ZN.ua