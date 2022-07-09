В Іспанії виявлено останки найдавнішої людини в Європі

Якби представник цього виду людей, якому від 1,2 до 1,4 млн років, був пострижений і зачесаний, він не виділявся б з натовпу в метро, інформує ZN.ua.

В Іспанії виявлено останки найдавнішої людини в Європі
Авторство: Jos?-Manuel Benito ?lvarez, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=934791

Група археологів, що працюють на стоянках Атапуерка на півночі Іспанії, виявила фрагмент щелепи людини, яка жила приблизно між 1,2 і 1,4 мільйонами років тому. Це найдавніші останки, знайдені у Європі. Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на газету El Pa?s.

Вчені розповіли про відкриття на прес-конференції у Бургосі 8 липня. Знахідка може бути на 200 тисяч років старша за попередні найдавніші останки, знайдені в тому ж районі в 2007 році. Вона була знайдена приблизно на рівні двох метрів глибше за попередню, що з великою часткою ймовірності означає її більш давній вік.

Археологи поки важко сказати, до якого саме виду предків сучасної людини належать останки в Атапуерці. Розкопки у цьому місці продовжаться. Вчені розраховують, що подальше дослідження стоянок допоможе більше дізнатися історію заселення Європи.

Люди Атапуерки були кочівниками і засновували свої табори в районах, багатих на дичину та фрукти. Однак у таборах виявлено сліди ритуального канібалізму. У 1997 році дослідники, які вивчали стоянки на півночі Іспанії, описали новий вид Homo - людини-попередника (Homo antecessor).

Вік цієї знахідки був близько 800 тисяч років, що робило її найстарішою в Європі на той момент. Передбачається, що Homo antecessor могли бути предками Homo heidelbergensis, які у свою чергу були предками неандертальців. Зростання дорослих Homo antecessor складало від 1,65 до 1,85 метра. Якби представника цього виду було пострижено і зачесано, він не виділявся з натовпу в метро, пише науковий редактор El Pa?s.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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