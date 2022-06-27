Астрономи виявили кратер від загадкової ракети, яка врізалася у Місяць

Апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявив на Місяці місце падіння загадкової ракети, яка врізалася в супутник Землі 4 березня. На знімках, зроблених 25 травня, можна побачити подвійний кратер, що утворився в результаті зіткнення, повідомляє Science Alert.

Зазначається, що подвійні кратери є незвичайними, але їхнє утворення не неможливе. Особливо якщо об'єкт падав під невеликим кутом. Але схоже, що це не той випадок.