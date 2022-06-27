Астрономи виявили кратер від загадкової ракети, яка врізалася у Місяць

Чому на супутнику Землі утворився подвійний кратер, не остаточно ясно, інформує ZN.ua.

Астрономи виявили кратер від загадкової ракети, яка врізалася у Місяць
Вчені знайшли на Місяці кратер від ракети, що врізалася в неї
© NASA/GSFC/Arizona State University

Апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) виявив на Місяці місце падіння загадкової ракети, яка врізалася в супутник Землі 4 березня. На знімках, зроблених 25 травня, можна побачити подвійний кратер, що утворився в результаті зіткнення, повідомляє Science Alert.

Зазначається, що подвійні кратери є незвичайними, але їхнє утворення не неможливе. Особливо якщо об'єкт падав під невеликим кутом. Але схоже, що це не той випадок.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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