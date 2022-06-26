2022-06-26
У Канаді знайшли унікальну мумію мамонтеня, що жив 30 тисяч років тому: фото знахідки
Дитину шерстистого мамонта знайшли замороженою у вічній мерзлоті в Канаді. Це перша подібна знахідка у Північній Америці.
Про це
За словами уряду Юкона, це найповніша мумія мамонта, знайдена в Північній Америці лише друга подібна знахідка у світі.
Дитинча мамонта було знайдено шахтарями, які працюють на золотих копальнях Клондайка на традиційній території Тр'Ондек Хвечин, і на зображеннях останків видно, що його шкіра все ще ціла, а клаптики вовни все ще прилипають до тіла.
Інна Погрібна, Апостроф