Археологи виявили поховання часів інків під житловим будинком у столиці Перу

Археологи виявили під житловим будинком у столиці Перу Лімі поховання епохи інків. У ньому лежать останки, загорнуті в тканину, а також кераміка і багаті прикраси, повідомляє The Guardian.

За словами провідного археолога Хуліо Абанто, поховання віком 500 років містить «безліч похоронних згорток», щільно загорнутих у тканину. Вчений зазначив, що у похованні, ймовірно, лежать представники еліти суспільства руриканчо, культури, яка колись населяла сучасну Ліму до того, як сюди прийшли інки.