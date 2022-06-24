2022-06-24
Археологи виявили поховання часів інків під житловим будинком у столиці Перу
Вік поховання оцінюється у 500 років.
Археологи знайшли в Перу поховання часів інків© strana.ru
Археологи виявили під житловим будинком у столиці Перу Лімі поховання епохи інків. У ньому лежать останки, загорнуті в тканину, а також кераміка і багаті прикраси, повідомляє
За словами провідного археолога Хуліо Абанто, поховання віком 500 років містить «безліч похоронних згорток», щільно загорнутих у тканину. Вчений зазначив, що у похованні, ймовірно, лежать представники еліти суспільства руриканчо, культури, яка колись населяла сучасну Ліму до того, як сюди прийшли інки.
Фаїна Вауліна, ZN.ua