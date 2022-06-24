Археологи виявили поховання часів інків під житловим будинком у столиці Перу

Вік поховання оцінюється у 500 років.

Археологи виявили поховання часів інків під житловим будинком у столиці Перу
Археологи знайшли в Перу поховання часів інків
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Археологи виявили під житловим будинком у столиці Перу Лімі поховання епохи інків. У ньому лежать останки, загорнуті в тканину, а також кераміка і багаті прикраси, повідомляє The Guardian.

За словами провідного археолога Хуліо Абанто, поховання віком 500 років містить «безліч похоронних згорток», щільно загорнутих у тканину. Вчений зазначив, що у похованні, ймовірно, лежать представники еліти суспільства руриканчо, культури, яка колись населяла сучасну Ліму до того, як сюди прийшли інки.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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