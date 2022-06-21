В Австрії виявлено новий штам стійкої до антибіотиків гонореї

Вчені з Університетського коледжу Лондона, Австрійського агентства безпеки охорони здоров'я та продуктів харчування та Центру досліджень гонореї ВООЗ заявили про виявлення в Європі штаму гонореї з широкою лікарською стійкістю. Це вже другий подібний штам, виявлений останніми роками, зазначає Gizmodo . Він був виявлений у чоловіка з Австрії, який, ймовірно, заразився під час відвідин Камбоджі.