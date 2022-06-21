2022-06-21
В Австрії виявлено новий штам стійкої до антибіотиків гонореї
Якщо штам почне розповсюджуватися, все більше випадків захворювання неможливо буде вилікувати, інформує
Вчені виявили новий стійкий штам гонореї© Вікіпедія
Вчені з Університетського коледжу Лондона, Австрійського агентства безпеки охорони здоров'я та продуктів харчування та Центру досліджень гонореї ВООЗ заявили про виявлення в Європі штаму гонореї з широкою лікарською стійкістю. Це вже другий подібний штам, виявлений останніми роками, зазначає
Фаїна Вауліна, ZN.ua