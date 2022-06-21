В Австрії виявлено новий штам стійкої до антибіотиків гонореї

Якщо штам почне розповсюджуватися, все більше випадків захворювання неможливо буде вилікувати, інформує ZN.ua.

В Австрії виявлено новий штам стійкої до антибіотиків гонореї
Вчені виявили новий стійкий штам гонореї
© Вікіпедія

Вчені з Університетського коледжу Лондона, Австрійського агентства безпеки охорони здоров'я та продуктів харчування та Центру досліджень гонореї ВООЗ заявили про виявлення в Європі штаму гонореї з широкою лікарською стійкістю. Це вже другий подібний штам, виявлений останніми роками, зазначає Gizmodo. Він був виявлений у чоловіка з Австрії, який, ймовірно, заразився під час відвідин Камбоджі.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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