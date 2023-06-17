Молочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівлі

Представники галузі обох країн закликали активізувати зусилля.

16 червня відбувся перший польсько-український Молочний діалог, в якому взяли участь представники польського та українського молочного бізнесу та професійних об'єднань молочної галузі, повідомляє Telegraf, інформує ZN.ua.

Молочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівлі

Було обговорено проблеми зовнішньої торгівлі молочною продукцією та причини акцій протесту на польсько-українському кордоні, які почастішали в останні місяці. Прийнято спільне звернення професійних об'єднань молочників двох країн до урядів Республіки Польща та України.

"Ми зараз захищаємо свободу і незалежність не тільки нашої країни. СМПУ категорично проти втручання урядів країн у торгівлю, в тому числі і проти створення додаткового ветеринарного контролю. Наш транспорт стоїть на кордоні по два тижні і більше. Це не сприяє взаєморозумінню. Дії урядів наших країн мають базуватися на засадах демократії, вільної торгівлі і закону", - заявив Арсен Дідур, виконавчий директор СМПУ.

У свою чергу, Агнешка Малішевська, директор Polska Izba Mleka, сказала, що польські молочники хочуть допомагати Україні і працювати для покращення добробуту фермерів, компаній та споживачів.

"Для нашого спільного блага ми маємо активізувати наші зусилля. Хочемо, щоб малочисельні групи, не пов'язані з молочним сектором, не ускладнювали нашу співпрацю з українською стороною. Якщо інтереси молочного бізнесу не буде враховано, це може призвести до сумних наслідків", - підкреслила вона.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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