Молочні об'єднання України та Польщі закликали уряди своїх країн сприяти вільній торгівлі

Представники галузі обох країн закликали активізувати зусилля.

16 червня відбувся перший польсько-український Молочний діалог, в якому взяли участь представники польського та українського молочного бізнесу та професійних об'єднань молочної галузі, повідомляє Telegraf, інформує ZN.ua .

Було обговорено проблеми зовнішньої торгівлі молочною продукцією та причини акцій протесту на польсько-українському кордоні, які почастішали в останні місяці. Прийнято спільне звернення професійних об'єднань молочників двох країн до урядів Республіки Польща та України.

"Ми зараз захищаємо свободу і незалежність не тільки нашої країни. СМПУ категорично проти втручання урядів країн у торгівлю, в тому числі і проти створення додаткового ветеринарного контролю. Наш транспорт стоїть на кордоні по два тижні і більше. Це не сприяє взаєморозумінню. Дії урядів наших країн мають базуватися на засадах демократії, вільної торгівлі і закону", - заявив Арсен Дідур, виконавчий директор СМПУ.

У свою чергу, Агнешка Малішевська, директор Polska Izba Mleka, сказала, що польські молочники хочуть допомагати Україні і працювати для покращення добробуту фермерів, компаній та споживачів.

"Для нашого спільного блага ми маємо активізувати наші зусилля. Хочемо, щоб малочисельні групи, не пов'язані з молочним сектором, не ускладнювали нашу співпрацю з українською стороною. Якщо інтереси молочного бізнесу не буде враховано, це може призвести до сумних наслідків", - підкреслила вона.