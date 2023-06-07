Деякі країни підтвердили, що нададуть Україні F-16, кількість буде потужною – Зеленський

Тепер важливо офіційно закріпити домовленості в межах авіаційної коаліції.

Під час візиту в Молдову президент України Володимир Зеленський узяв участь у закритій зустрічі за участі певної кількості держав-партнерів, які чітко підтвердили, що передадуть нашим військам винищувачі F-16. Деякі європейські країни також окреслили кількість літаків, які можуть бути надані ЗСУ, розповів Зеленський під час пресконференції, інформує ZN.ua.

Деякі країни підтвердили, що нададуть Україні F-16, кількість буде потужною – Зеленський
© Lockheed Martin

"Я про це деталей не можу говорити. Партнери знають, скільки нам потрібно (винищувачів – ред.).Я отримав від деяких наших європейських партнерів вже розуміння щодо кількості – вона потужна. Я дуже радий, що від деяких держав отримав інформацію. Був у мене день щастя, тому що іноді про щось потрібно по одному, по два якось домовлятися, а тут була серйозна, потужна пропозиція", – розповів глава нашої держави.

Не розкривши подробиць цих дискусій, він нагадав, що для отримання ЗСУ літаків F-16 також мають дати офіційний дозвіл Сполучені Штати Америки.

Також, за словами Зеленського, країні ще належить побудувати та підготувати інфраструктуру для такої авіації, оскільки до наявності закріплених домовленостей про передачу винищувачів немає сенсу проводити такі заходи.

"Важливо, щоб коаліція ця на папері була домовленістю, вона може бути домовленістю на Рамштайні або на іншій платформі. Дай Бог, що ми дотиснемо щодо винищувачів, і тоді розпочнеться і підготовка всієї інфраструктури, і це не швидко. Інфраструктура також – це не швидко. Є розуміння, що робити, де робити, у якій кількості і є точно розуміння, що буде зроблено", – додав президент.


Максим Царук, ZN.ua





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