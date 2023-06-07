Російський суд ув’янив на 15 років кримського художника та активіста

Хлопця звинуватили в "тероризмі, екстремізмі та вандалізмі".

Російський південний окружний військовий суд у місті Ростов-на-Дону присудив 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму кримському художнику та активісту Богдану Зізу у справі про нібито "тероризм, екстремізм і вандалізм за політичними мотивами". Згідно з рішенням, перші чотири роки він має відбути у в’язниці, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram , інформує ZN.ua .

© Омбудсмен Дмитро Лубінець/ Telegram

Обмудсмен зазначив, що росіяни затримали 27-річного хлопця у травні минулого року за те, що він облив вхід до окупаційної адміністрації міста Євпаторія жовто-блакитною фарбою та намагався підпалити двері, протестуючи проти вторгнення РФ в нашу державу.

"Виступаючи з останнім словом у так званому суді, обвинувачений заявив, що розпочинає з 10-го червня голодування, а будь-які спроби примусового годування буде розцінювати як катування, здійснені проти його волі. Також активіст виступив із вимогою позбавити його російського громадянства, яке він отримав після анексії Криму і закликав звільнити всіх політв’язнів із російських в’язниць", – додав Лубінець.

Він вкотре наголосив, що Росія постійно порушує права людей у тимчасово окупованому Криму, влаштовуючи протиправні затримання й судові розправи над громадянами України. Уповноважений нагадав, що за міжнародним гуманітарним правом агресор не може використовувати своє кримінальне законодавство на окупованих територіях.