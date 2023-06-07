Російський суд ув’янив на 15 років кримського художника та активіста
Хлопця звинуватили в "тероризмі, екстремізмі та вандалізмі".
Російський південний окружний військовий суд у місті Ростов-на-Дону присудив 15 років позбавлення волі в колонії загального режиму кримському художнику та активісту Богдану Зізу у справі про нібито "тероризм, екстремізм і вандалізм за політичними мотивами". Згідно з рішенням, перші чотири роки він має відбути у в’язниці, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у
Обмудсмен зазначив, що росіяни затримали 27-річного хлопця у травні минулого року за те, що він облив вхід до окупаційної адміністрації міста Євпаторія жовто-блакитною фарбою та намагався підпалити двері, протестуючи проти вторгнення РФ в нашу державу.
"Виступаючи з останнім словом у так званому суді, обвинувачений заявив, що розпочинає з 10-го червня голодування, а будь-які спроби примусового годування буде розцінювати як катування, здійснені проти його волі. Також активіст виступив із вимогою позбавити його російського громадянства, яке він отримав після анексії Криму і закликав звільнити всіх політв’язнів із російських в’язниць", – додав Лубінець.
Він вкотре наголосив, що Росія постійно порушує права людей у тимчасово окупованому Криму, влаштовуючи протиправні затримання й судові розправи над громадянами України. Уповноважений нагадав, що за міжнародним гуманітарним правом агресор не може використовувати своє кримінальне законодавство на окупованих територіях.
"Закликаю світову спільноту, представників міжнародних правозахисних організацій посилити тиск на РФ, відреагувати на ганебні факти порушення прав громадян України в тимчасово окупованому Криму та вимагати звільнення всіх незаконно утримуваних українських політв’язнів. Крим – це Україна! Кожен ув'язнений – повинен бути звільнений!" – підсумував Лубінець.