Російський наступ на Бахмут обернувся для них м’ясорубкою – Кірбі
Представник Білого дому також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи "Вагнер" Євгєнія Прігожина з міністерством оборони Росії.
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу заявив, що спроби захопити місто Бахмут далися росіянам дуже високою ціною. Про це
"Цей наступ, фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою", – зазначив Кірбі
За його словами, оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними. Водночас, представник Білого дому зауважив, що відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.
Він також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії.