Російський наступ на Бахмут обернувся для них м’ясорубкою – Кірбі

Представник Білого дому також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи "Вагнер" Євгєнія Прігожина з міністерством оборони Росії.

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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час телефонного брифінгу заявив, що спроби захопити місто Бахмут далися росіянам дуже високою ціною. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Цей наступ, фактично, обійшовся Росії страшенно дорого. І, як я вже казав, це стало для них певним чином м’ясорубкою", – зазначив Кірбі

За його словами, оціночні цифри, озвучені Вашингтоном про втрати росіян під Бахмутом ще на початку травня, є точними. Водночас, представник Білого дому зауважив, що відтоді росіяни щоденно втрачали ще більше сил.

Він також звернув увагу на конфліктні відносини ватажка групи "Вагнер" Євгена Пригожина з міністерством оборони Росії.