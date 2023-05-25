Швейцарія знімає з експлуатації 25 танків Leopard 2. Вони можуть опинитися в Україні

Після зняття з озброєння танки продадуть Німеччині.

Уряд Швейцарії схвалив пропозицію продати ФРН назад 25 танків німецького виробництва Leopard 2. Про це повідомляє видання SRF з посиланням на уряд Щвейцарії, інформує ZN.ua .

"Федеральна рада Швейцарії підтримала пропозицію комісії з безпеки Національної ради зняти з озброєння 25 танків Leopard 2", - йдеться у прес-релізі уряду.

"23 лютого 2023 року глава Мінекономіки ФРН Роберт Хабек і голова Міноборони Борис Пісторіус у листі до голови швейцарського Міноборони запропонували перепродати німецькому концерну Rheinmetall частину списаних танків. Вони повідомили, що ці танки не спрямують в Україну, а використають для поповнення парку армії Німеччини або її партнерів по НАТО і ЄС", - наголошується в документі.

Вже 28 березня комісія з безпеки Національної ради погодилася з ідеєю вивести з експлуатації 25 танків Leopard 2 за умови перепродажу цієї техніки лише їхній компанії-виробнику.

Пізніше повідомлялося, що Швейцарія погодилася відправляти озброєння Україні. Ймовірно, йдеться про передачу техніки з запасів інших країн, а не безпосередньо Швейцарії. В такому випадку продаж танків Німеччині виглядає цілком логічно.