Сунак проти будь-яких "мирних планів", що мають на меті заморозити війну в Україні

Прем'єр Британії нагадав, яким має бути завершення російського вторгнення.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак переконаний, що будь які ініціативи, які передбачають заморозку війни Росії проти України, а не повне виведення ворожих військ з нашої території, є не доречними. Про це він сказав, коментуючи заклик президента Бразилії Лули да Сілви до припинення вогню, а також "мирний план" лідера ПАР Сиріла Рамафоси, інформує ZN.ua.

Глава британського уряду рішучо відкинув можливість припинення вогню в Україні заради початку мирного процесу. Він нагадав, що РФ розпочала незаконне й неспровоковане вторгнення, а тепер вчиняє численні військові злочини на українській землі.

"Правильна та єдина відповідь на це – виведення Росією всіх її військ з України. Будь-які плани, які здаються мирними, а насправді є спробою заморозити конфлікт у нинішньому стані, абсолютно неправильні", – наголосив Сунак, відповідаючи на запитання в Палаті громад Сполученого Королівства.

На думку прем'єра Британії, реальні наслідки ініціатив, які не передбачають повного завершення війни в Україні, потрібно викривати.

"Ми знаємо, що Україна не просто переможе у війні, а отримає справедливий і тривалий мир … Припинення вогню – це не справедливий і довгостроковий мир … Ми й надалі дбатимемо про те, щоб мир, який отримає Україна, був таким, якого вона заслуговує, справді тривалим", – додав Сунак.

Він нагадав, що російське вторгнення повинно завершитися з повагою до міжнародного права, статуту Організації Об’єднаних Націй, територіальної цілісності та суверенітету України. Глава уряду Британії повторив, що партнери, зокрема в G7, допомагатимуть нашій країні "стільки, скільки буде потрібно".


Максим Царук, ZN.ua





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