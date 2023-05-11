Трамп не зміг сказати, що бажає перемоги Україні
Екс-президент США завив, що зупинив би війну за 24 години.
«Я хочу, щоб всі перестали помирати – і росіяни, і українці», - таким чином екс-президент США Дональд Трамп сьогодні, 11 травня, відповів на запитання ведучої CNN's town hall про те, чи хотів би він, щоб Україна виграла війну, інформує
Попри свою наполегливість, ведуча програми так і не домоглася від Трампа конкретики у цьому питання. Після того, як вона повторила своэ питання втретє, Трамп лише зауважив, що Європа має вкладати у підтримку України не менше, ніж Штати: « Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей, тому що у них 20 млрд, у нас 170. А має бути порівну».
Під час інтерв’ю для CNN Трамп ще раз заявив, що коли б він був діючим президентом, то війни в Україні не сталося б. Він каже, що коли б знову опинився при владі, то зупинив би цю війну протягом доби – шляхом перемовин: «Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся із Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, і в обох є сильні сторони. Тож упродовж 24 годин це буде влагоджено. Це завершиться».
45-й президент США Дональд Трамп цього року оголосив про свою участь у президентських перегонах 2024 року. Вже у січні він розпочав свою передвиборчу кампанію. Зараз, за даними соцопитувань, він лідирує серед інших кандидатів всередині Республіканської партії.