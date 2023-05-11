Трамп не зміг сказати, що бажає перемоги Україні

Екс-президент США завив, що зупинив би війну за 24 години.

«Я хочу, щоб всі перестали помирати – і росіяни, і українці», - таким чином екс-президент США Дональд Трамп сьогодні, 11 травня, відповів на запитання ведучої CNN's town hall про те, чи хотів би він, щоб Україна виграла війну, інформує ZN.ua .

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Попри свою наполегливість, ведуча програми так і не домоглася від Трампа конкретики у цьому питання. Після того, як вона повторила своэ питання втретє, Трамп лише зауважив, що Європа має вкладати у підтримку України не менше, ніж Штати: « Я хочу, щоб Європа вкладала більше грошей, тому що у них 20 млрд, у нас 170. А має бути порівну».

Під час інтерв’ю для CNN Трамп ще раз заявив, що коли б він був діючим президентом, то війни в Україні не сталося б. Він каже, що коли б знову опинився при владі, то зупинив би цю війну протягом доби – шляхом перемовин: «Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся із Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, і в обох є сильні сторони. Тож упродовж 24 годин це буде влагоджено. Це завершиться».