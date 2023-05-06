Міністр закордонних справ Словаччини подав у відставку

Лави уряду, який має виконувати обов'язки до проведення виборів, зменшуються.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер попросив президентку Зузану Чапутову про відставку, повідомляє Aktuality, інформує ZN.ua.

Міністр закордонних справ Словаччини подав у відставку

Особисто заяву про відставку міністр ще не подав, оскільки перебуває у відрядженні, проте надіслав президентці її скан-копію.

За даними ЗМІ, причиною відставки Качера є вчорашній виступ прем'єр-міністра Едуарда Хегера на громадському мовнику RTVS.

У ньому він піддав критиці своїх політичних опонентів, а також відповів на відставку виконувача обов’язків міністра сільського господарства Самуеля Влчана.

У четвер Влчан також подав заяву про відставку через інформацію, що пов’язана з його родиною компанія отримала близько 1,4 мільйона євро незворотних субсидій від очолюваного ним міністерства. Міністерство сільського господарства не бачить порушення законодавства ні з боку даної компанії, ні з його боку.

Відставка голови МЗС Словаччини відбувається на тлі підготовки країни до дострокових виборів, які відбудуться наприкінці вересня. Їм передувало оголошення вотуму недовіри коаліційного уряду після виходу з нього у вересні минулого року однієї з партій — лібертаріанської SaS.

SaS приєдналася до лівої опозиційної партії в голосуванні за вотум недовіри в грудні, звинувативши уряд у тому, що він не допомагає людям впоратися з високими цінами на енергію.

З уряду вже пішли кілька міністрів, посилаючись на різні причини. Хегер після відставок мусить брати на себе відповідальність за кожне міністерство, оскільки в період виконання урядом тимчасових обов’язків нові призначення неможливі.

У лютому Міністр закордонних справ Словаччини Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)З російського полону повернули 45 захисників “Азовсталі” (фото)
Повістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умовуПовістки у військкомат можуть вручати через родичів: юрист назвав головну умову
Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?Кулеба: Досі постачання зброї не призводило до ескалації. Як щодо F-16?
Одеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язківОдеський обласний воєнком відсторонений від виконання обов'язків
Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - МінреінтеграціїЄдиний реєстр зниклих безвісти осіб запустили в Україні, - Мінреінтеграції
Блок рекламы


Похожие новости
Летів не з України: з'ясувалося, хто насправді запустив безпілотникі на КремльЛетів не з України: з'ясувалося, хто насправді запустив безпілотникі на Кремль
Всі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на КремльВсі мотиви насправді на користь Росії – джерело в міноборони Британії про атаку на Кремль
У Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти РосіїУ Болгарії прокуратура перевіряє, чи справді уряд досі не ввів санкції проти Росії
Фігурант справи «плівок Вовка» зібрався у почесну відставку. Хоче отримувати пенсію за податки українцівФігурант справи «плівок Вовка» зібрався у почесну відставку. Хоче отримувати пенсію за податки українців
МЗС Болгарії звинуватило посла РФ у втручанні у внутрішні справиМЗС Болгарії звинуватило посла РФ у втручанні у внутрішні справи
Міністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію РосіїМіністр оборони Німеччини вважає нормальним, якщо ЗСУ зайдуть на територію Росії
Путін уже готовий робити знижку на газ "у рази", аби з РФ мали справу: стали відомі пропозиції КазахстануПутін уже готовий робити знижку на газ "у рази", аби з РФ мали справу: стали відомі пропозиції Казахстану
Колишнього замкерівника одеської міліції засудили до 15 років у справі про заворушення 2 травняКолишнього замкерівника одеської міліції засудили до 15 років у справі про заворушення 2 травня
Резніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги УкраїниРезніков планує піти з посади міністра оборони після перемоги України
У Казахстані розслідують 10 карних справ проти громадян, які брали участь у війні в УкраїніУ Казахстані розслідують 10 карних справ проти громадян, які брали участь у війні в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости