Міністр закордонних справ Словаччини подав у відставку
Лави уряду, який має виконувати обов'язки до проведення виборів, зменшуються.
Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер попросив президентку Зузану Чапутову про відставку,
Особисто заяву про відставку міністр ще не подав, оскільки перебуває у відрядженні, проте надіслав президентці її скан-копію.
За даними ЗМІ, причиною відставки Качера є вчорашній виступ прем'єр-міністра Едуарда Хегера на громадському мовнику RTVS.
У ньому він піддав критиці своїх політичних опонентів, а також відповів на відставку виконувача обов’язків міністра сільського господарства Самуеля Влчана.
У четвер Влчан також подав заяву про відставку через інформацію, що пов’язана з його родиною компанія отримала близько 1,4 мільйона євро незворотних субсидій від очолюваного ним міністерства. Міністерство сільського господарства не бачить порушення законодавства ні з боку даної компанії, ні з його боку.
Відставка голови МЗС Словаччини відбувається на тлі підготовки країни до дострокових виборів, які відбудуться наприкінці вересня. Їм передувало оголошення вотуму недовіри коаліційного уряду після виходу з нього у вересні минулого року однієї з партій — лібертаріанської SaS.
SaS приєдналася до лівої опозиційної партії в голосуванні за вотум недовіри в грудні, звинувативши уряд у тому, що він не допомагає людям впоратися з високими цінами на енергію.
З уряду вже пішли кілька міністрів, посилаючись на різні причини. Хегер після відставок мусить брати на себе відповідальність за кожне міністерство, оскільки в період виконання урядом тимчасових обов’язків нові призначення неможливі.
У лютому Міністр закордонних справ Словаччини Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії.