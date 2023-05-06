Міністр закордонних справ Словаччини подав у відставку

Лави уряду, який має виконувати обов'язки до проведення виборів, зменшуються.

Міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер попросив президентку Зузану Чапутову про відставку, повідомляє Aktuality, інформує ZN.ua .

Особисто заяву про відставку міністр ще не подав, оскільки перебуває у відрядженні, проте надіслав президентці її скан-копію.

За даними ЗМІ, причиною відставки Качера є вчорашній виступ прем'єр-міністра Едуарда Хегера на громадському мовнику RTVS.

У ньому він піддав критиці своїх політичних опонентів, а також відповів на відставку виконувача обов’язків міністра сільського господарства Самуеля Влчана.

У четвер Влчан також подав заяву про відставку через інформацію, що пов’язана з його родиною компанія отримала близько 1,4 мільйона євро незворотних субсидій від очолюваного ним міністерства. Міністерство сільського господарства не бачить порушення законодавства ні з боку даної компанії, ні з його боку.

Відставка голови МЗС Словаччини відбувається на тлі підготовки країни до дострокових виборів, які відбудуться наприкінці вересня. Їм передувало оголошення вотуму недовіри коаліційного уряду після виходу з нього у вересні минулого року однієї з партій — лібертаріанської SaS.

SaS приєдналася до лівої опозиційної партії в голосуванні за вотум недовіри в грудні, звинувативши уряд у тому, що він не допомагає людям впоратися з високими цінами на енергію.

З уряду вже пішли кілька міністрів, посилаючись на різні причини. Хегер після відставок мусить брати на себе відповідальність за кожне міністерство, оскільки в період виконання урядом тимчасових обов’язків нові призначення неможливі.

У лютому Міністр закордонних справ Словаччини Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії.