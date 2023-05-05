Білий дім про допомогу в підготовці Сил оборони до контрнаступу: Ми "зробили все можливе"

За словами Кірбі, Україна отримала майже все озброєння, яке запитувала у Заходу.

Представник Білого дому Джон Кірбі розповів, що США зробили все можливе для підготовки нашої країни до майбутнього контрнаступу, але там будуть і далі підтримувати нас. Під час останнього брифінгу він відзначив, що Сили оборони отримали 98% озброєння, на яке давали запит для здійснення операції, інформує ZN.ua .

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Йдеться про бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси та навчання нових бригад за кордоном.

"Це ноу-хау, щоб використовувати цей матеріал у польових умовах для того, що ми називаємо загальновійськовим маневром, який їм знадобиться для роботи на відкритій місцевості, поєднуючи механізовану піхоту, артилерію та ППО в польових умовах", – сказав Кірбі.

Він зауважив, що Штати не планують зупинятися в питанні військової допомоги Україні.