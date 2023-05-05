Білий дім про допомогу в підготовці Сил оборони до контрнаступу: Ми "зробили все можливе"
За словами Кірбі, Україна отримала майже все озброєння, яке запитувала у Заходу.
Представник Білого дому Джон Кірбі розповів, що США зробили все можливе для підготовки нашої країни до майбутнього контрнаступу, але там будуть і далі підтримувати нас.
Йдеться про бронетехніку, артилерію, системи ППО, боєприпаси та навчання нових бригад за кордоном.
"Це ноу-хау, щоб використовувати цей матеріал у польових умовах для того, що ми називаємо загальновійськовим маневром, який їм знадобиться для роботи на відкритій місцевості, поєднуючи механізовану піхоту, артилерію та ППО в польових умовах", – сказав Кірбі.
Він зауважив, що Штати не планують зупинятися в питанні військової допомоги Україні.
"Ви побачите постійну підтримку з боку США в майбутньому. Але щодо фактичного проведення будь-якого весняного контрнаступу, то це залежатиме від президента Зеленського", — резюмував він.