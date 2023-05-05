Родина словацьких підприємців збирає 1,2 млн євро на танк для ЗСУ
Станом на зараз зібрано майже 45 тисяч євро.
Родина словацьких підприємців з прізвищем Муцьк, які володіють ательє з пошиття чоловічих костюмів у Братиславі, вирішили долучитися до ініціативи Dar Pre Ukrajinu ("Подарунок для України") та оголосили про збір 1,2 млн євро на придбання танку Т-72М1 для ЗСУ. Про це повідомило місцеве видання
Збір оголосили 1 травня дні тому, але відомо про нього стало лише зараз. Наразі
Зазначається, що таким чином сім’я Муцьк вирішила показати свою відданість Україні. "Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України", – сказав Ніколас Муцьк.
Повідомляють, що після завершення збору гроші передадуть оборонній компанії, яка надасть Силам оборони України зазначений танк. Його транспортуванням займатиметься посольство України у Словаччині. Очікують, що танк надійде до України у вересні цього року.
Нагадаємо, подібну ініціативу ще у травні минулого року започаткував литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас – усього за три дні він зібрав 5 млн євро на придбання турецького безпілотника Bayraktar. Потім литовці також зібрали понад 1 млн євро на радари ППО, 250 тисяч доларів – на морський дрон для майбутнього українського флоту водних безпілотників та ще 1 млн євро на 37 дронів-камікадзе Warmate.