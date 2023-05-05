Родина словацьких підприємців збирає 1,2 млн євро на танк для ЗСУ

Станом на зараз зібрано майже 45 тисяч євро.

Родина словацьких підприємців з прізвищем Муцьк, які володіють ательє з пошиття чоловічих костюмів у Братиславі, вирішили долучитися до ініціативи Dar Pre Ukrajinu ("Подарунок для України") та оголосили про збір 1,2 млн євро на придбання танку Т-72М1 для ЗСУ. Про це повідомило місцеве видання Denn?k N , інформує ZN.ua .

Збір оголосили 1 травня дні тому, але відомо про нього стало лише зараз. Наразі на рахунку є уже майже 45 тисяч євро.

Зазначається, що таким чином сім’я Муцьк вирішила показати свою відданість Україні. "Настав час для Словаччини зробити великий жест, щоб показати, що вона на боці України", – сказав Ніколас Муцьк.

Повідомляють, що після завершення збору гроші передадуть оборонній компанії, яка надасть Силам оборони України зазначений танк. Його транспортуванням займатиметься посольство України у Словаччині. Очікують, що танк надійде до України у вересні цього року.

Нагадаємо, подібну ініціативу ще у травні минулого року започаткував литовський журналіст та телеведучий Андрюс Тапінас – усього за три дні він зібрав 5 млн євро на придбання турецького безпілотника Bayraktar. Потім литовці також зібрали понад 1 млн євро на радари ППО, 250 тисяч доларів – на морський дрон для майбутнього українського флоту водних безпілотників та ще 1 млн євро на 37 дронів-камікадзе Warmate.