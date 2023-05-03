Київ приховує деталі контрнаступу і від союзників, і від українських політиків — Politico

Проте у Пентагоні не бачать змін у поведінці України. А речник Радбезу США Кірбі переконує, що наша країна не зобов'язана інформувати Захід про щось заздалегідь.

Через злив секретних розвідданих з Пентагона, який трапився у квітні цього року, внаслідок чого у ЗМІ потрапила й інформація, яка стосується підготовки України до контрнаступу, Київ тепер не ділиться з союзниками новими планами, аби не стався новий витік, який ще більше може нашкодити Силам оборони. Про це пише Politico , цитуючи слова європейського політика, наближеного до представників української влади, інформує ZN.ua .

Насамперед Україна приховує терміни початку наступальної операції й те, скільки саме військ планують перекинути на фронт для її реалізації. При цьому ЗМІ припускає, що Київ продовжить ділитися лише "базовою" інформацією, аби запобігти розповсюдженню деталей, які стосуються планування бойових дій.

"Високопосадовці у Києві приховують деталі контрнаступу навіть від інших українських політиків", - розповідає на умовах анонімності український депутат, додаючи, що є "лише кілька людей, які знають про цей план".

Тим часом у Пентагоні заявили, що не бачать жодних змін у поведінці представників нашої країни. Мовляв, Київ, як і раніше, обмінюється з Вашингтоном інформацією. Тож там не вважають, що Україна щось приховує.