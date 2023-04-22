Посол Угорщини в Україні завершив свою дипломатичну місію

Іштван Ійдярто обіймав свою посаду з 2018 року.

Посол Угорщини в Україні офіційно завершує свою дипломатичну місію у нашій державі. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС України, інформує ZN.ua.

Посол Угорщини в Україні завершив свою дипломатичну місію
© Eurasia Diary

У заяві повідомляється, що перед завершенням місії з Ійдярто провів зустріч заступник глави МЗС України Євген Перебийніс.

Ійдярто і Перебийніс обговорили питання поточного стану українсько-угорських відносин в різних сферах, найближчих двосторонніх контактів, а також взаємодії двох країн на міжнародній арені.

Сторони висловили взаємне прагнення до зміцнення двостороннього діалогу та подальшого розвитку співпраці між Україною та Угорщиною.

Нагадаємо, Іштван Ійдярто офіційно розпочав свою роботу в Україні у 2018 році. Тоді угорський дипломатичний представник заявляв про підтримку Угорщиною незалежності та територіальної цілісності України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Скільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогнозСкільки Швеції ще чекати на вступ до НАТО: глава Пентагону зробив прогноз
Україна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартувавУкраїна не отримає Patriot "після Великодня": Ігнат, виявляється, пожартував
В Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллямВ Австралії затримали 50 екоактивістів, які напали на потяг із вугіллям
«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку«Маски-шоу стоп». В Раді зареєстрували законопроєкт, який забороняє вилучати техніку
Росія збирається списати флагмана свого Північого флотуРосія збирається списати флагмана свого Північого флоту
Блок рекламы


Похожие новости
Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"Посол Китаю у Франції заявив, що Крим історично російський, а держави колишнього СРСР "не мають статусу"
Франція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le MondeФранція відмовилася надати Україні детальні карти Білорусі – Le Monde
Танки Abrams забезпечать зміни в Україні в сукупності з іншою технікою – МілліТанки Abrams забезпечать зміни в Україні в сукупності з іншою технікою – Міллі
Росії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – ІгнатРосії довелось визнати свою причетність до вибуху в Бєлгороді через велику кількість свідків – Ігнат
Постачання озброєнь Україні від Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту – ПєсковПостачання озброєнь Україні від Південної Кореї означатиме залучення до конфлікту – Пєсков
Окупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВАОкупанти в Сєверодонецьку виловлюють людей за дзвінки на підконтрольну Україні територію — РВА
Виробник HIMARS не може збільшити постачання ракет Україні через дефіцит двигунів – WSJВиробник HIMARS не може збільшити постачання ракет Україні через дефіцит двигунів – WSJ
Росіянам хочуть заборонити володіти будь-яким майном в Україні – зареєстровано законопроектРосіянам хочуть заборонити володіти будь-яким майном в Україні – зареєстровано законопроект
Німеччина передала Україні другий ЗРК IRIS-T — SpiegelНімеччина передала Україні другий ЗРК IRIS-T — Spiegel
Дуда: хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні – діє в інтересах РосіїДуда: хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні – діє в інтересах Росії
Последние новости
Подгружаем последние новости