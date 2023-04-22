Посол Угорщини в Україні завершив свою дипломатичну місію

Іштван Ійдярто обіймав свою посаду з 2018 року.

Посол Угорщини в Україні офіційно завершує свою дипломатичну місію у нашій державі. Про це йдеться на офіційному сайті МЗС України, інформує ZN.ua .

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У заяві повідомляється, що перед завершенням місії з Ійдярто провів зустріч заступник глави МЗС України Євген Перебийніс.

Ійдярто і Перебийніс обговорили питання поточного стану українсько-угорських відносин в різних сферах, найближчих двосторонніх контактів, а також взаємодії двох країн на міжнародній арені.

Сторони висловили взаємне прагнення до зміцнення двостороннього діалогу та подальшого розвитку співпраці між Україною та Угорщиною.

Нагадаємо, Іштван Ійдярто офіційно розпочав свою роботу в Україні у 2018 році. Тоді угорський дипломатичний представник заявляв про підтримку Угорщиною незалежності та територіальної цілісності України.