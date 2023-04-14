Міністр оборони Китаю здійснить офіційний візит до Росії

Нещодавно Росію також відвідав глава КНР.

Міністр оборони КНР Лі Шанфу планує офіційний візит до Росії 16-19 квітня, повідомляє китайське Міністерство оборони.

Міністр оборони Китаю здійснить офіційний візит до Росії
© depositphotos/Zerbor

Китайського міністра запросив до Росії російський міністр оборони Сергій Шойгу. Перебуваючи у Росії, Лі Шанфу проведе переговори з російськими воєначальниками та відвідає військові академії.

Китайське Міноборони зазначає, що відносини між китайськими та російськими збройними силами «знаходяться на високому оперативному рівні» і що «було досягнуто нового прогресу у стратегічній комунікації та спільних навчаннях».

Зазначимо, що згідно з перехопленими документами російської розвідки, на початку року Китай схвалив надання летальної допомоги Росії та планував замаскувати військову техніку під цивільну номенклатуру.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
США готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен МакколСША готові відправити свої війська на Тайвань, якщо туди вторгнеться Китай — конгресмен Маккол
Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"Новостворені бригади Гвардії наступу комплектуються технікою НАТО - командир "Червоної калини"
Немає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – ЖарінНемає жодних ознак, що війна в Україні ось-ось закінчиться – Жарін
Блок рекламы


Похожие новости
Удар для Путіна: чому в Росії скасовують паради на 9 травняУдар для Путіна: чому в Росії скасовують паради на 9 травня
Глава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорівГлава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорів
Rzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапіюRzeczpospolita: Патрушев і Гєрасімов могли саботувати наступ Росії, поки Путін проходив хіміотерапію
Медслужба ЗСУ знизила рівень втрат серед поранених військовий — МіноборониМедслужба ЗСУ знизила рівень втрат серед поранених військовий — Міноборони
МЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії КитаюМЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю
Мінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в УкраїніМінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в Україні
У Міноборони закликали не поширювати відео страти українського військового та не робити припущень щодо його особиУ Міноборони закликали не поширювати відео страти українського військового та не робити припущень щодо його особи
У Білому домі не мають фактів передачі Єгиптом Росії летальної зброїУ Білому домі не мають фактів передачі Єгиптом Росії летальної зброї
Електронні повістки та заборона виїзду за кордон: в Росії прийняли новий закон про військовий обов’язокЕлектронні повістки та заборона виїзду за кордон: в Росії прийняли новий закон про військовий обов’язок
Ахметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 рокахАхметов дозрів до позову проти Росії через активи, які втратив ще у 2014-2017 роках
Последние новости
Подгружаем последние новости