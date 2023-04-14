Міністр оборони Китаю здійснить офіційний візит до Росії

Нещодавно Росію також відвідав глава КНР.

Міністр оборони КНР Лі Шанфу планує офіційний візит до Росії 16-19 квітня, повідомляє китайське Міністерство оборони.

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Китайського міністра запросив до Росії російський міністр оборони Сергій Шойгу. Перебуваючи у Росії, Лі Шанфу проведе переговори з російськими воєначальниками та відвідає військові академії.

Китайське Міноборони зазначає, що відносини між китайськими та російськими збройними силами «знаходяться на високому оперативному рівні» і що «було досягнуто нового прогресу у стратегічній комунікації та спільних навчаннях».

Зазначимо, що згідно з перехопленими документами російської розвідки, на початку року Китай схвалив надання летальної допомоги Росії та планував замаскувати військову техніку під цивільну номенклатуру.