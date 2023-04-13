МЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю

"Ми знаходимося на межі повторення тієї ж помилки. Наша стратегія з Путіним явно провалилася".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Європу не загравати з тоталітарним Китаєм, адже така поведінка з тоталітарною Росією "явно провалилася". Про це він написав у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

© https://24tv.ua

Ландсбергіс зазначив, що багато років західні країни вважали, що економічна співпраця може переконати диктаторів підтримувати порядок у світі, але натомість вони порушували всі правила, а Китай робить ставку на те, що Європа повторить цю помилку.

"Ми купували енергію, передавали технології, інвестували в тоталітарні режими. Ми дозволили їм зростати. Наша заплутаність зробила нас стратегічно сліпими. Ми ігнорували погрози не лише країнам, що межують із Росією, а й самому західному суспільству. Армії були занедбані, кордони залишилися незахищеними, наша здатність дати відсіч загарбникам зменшилася", — сказав литовський урядовець.

За його словами, Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю.

"Ми знаходимося на межі повторення тієї ж помилки. Наша стратегія з Путіним явно провалилася. Тепер, замість збільшення витрат на оборону та виробництва чи зміцнення наших трансатлантичних зв'язків, ми просимо ще одного тоталітариста допомогти нам "забезпечити мир" у Європі?" — наголосив він

Ландсбергіс переконаний, що Європа здатна захистити себе без допомоги Китаю і має демонструвати силу, що разом зі США та Україною забезпечить безпеку на континенті.

"Такий же сильний сигнал має бути відправлений на Тайвань. Ми повинні заявити, що острів та його люблячі демократію люди є частиною заснованого на правилах порядку і що ми боротимемося проти будь-яких спроб змінити статус-кво силою, тому що ми хочемо і можемо чинити правильно", — наголосив він.

Міністр додав, що немає заміни трансатлантичній єдності, тому союзники мають захищати її, а не демонтувати.