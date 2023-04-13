МЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю

"Ми знаходимося на межі повторення тієї ж помилки. Наша стратегія з Путіним явно провалилася".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Європу не загравати з тоталітарним Китаєм, адже така поведінка з тоталітарною Росією "явно провалилася". Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

МЗС Литви: Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю
© https://24tv.ua

Ландсбергіс зазначив, що багато років західні країни вважали, що економічна співпраця може переконати диктаторів підтримувати порядок у світі, але натомість вони порушували всі правила, а Китай робить ставку на те, що Європа повторить цю помилку.

"Ми купували енергію, передавали технології, інвестували в тоталітарні режими. Ми дозволили їм зростати. Наша заплутаність зробила нас стратегічно сліпими. Ми ігнорували погрози не лише країнам, що межують із Росією, а й самому західному суспільству. Армії були занедбані, кордони залишилися незахищеними, наша здатність дати відсіч загарбникам зменшилася", — сказав литовський урядовець.

За його словами, Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю.

"Ми знаходимося на межі повторення тієї ж помилки. Наша стратегія з Путіним явно провалилася. Тепер, замість збільшення витрат на оборону та виробництва чи зміцнення наших трансатлантичних зв'язків, ми просимо ще одного тоталітариста допомогти нам "забезпечити мир" у Європі?" — наголосив він

Ландсбергіс переконаний, що Європа здатна захистити себе без допомоги Китаю і має демонструвати силу, що разом зі США та Україною забезпечить безпеку на континенті.

"Такий же сильний сигнал має бути відправлений на Тайвань. Ми повинні заявити, що острів та його люблячі демократію люди є частиною заснованого на правилах порядку і що ми боротимемося проти будь-яких спроб змінити статус-кво силою, тому що ми хочемо і можемо чинити правильно", — наголосив він.

Міністр додав, що немає заміни трансатлантичній єдності, тому союзники мають захищати її, а не демонтувати.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
Україні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО влітку – МоравецькийУкраїні варто запропонувати чіткий план до членства у НАТО влітку – Моравецький
Німецький уряд схвалив передачу Україні польських МіГ-29 з колишніх складів НДРНімецький уряд схвалив передачу Україні польських МіГ-29 з колишніх складів НДР
Глава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорівГлава МЗС Китаю закливав "усі сторони" війни в Україні створити умови для переговорів
Рада ЄС затвердила першу частину плану постачання боєприпасів УкраїніРада ЄС затвердила першу частину плану постачання боєприпасів Україні
Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"Politico: В Україні відповіли на сумніви США щодо перспектив майбутнього контрнаступу — "прогнози не відповідають дійсності"
Імперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні – МоравецькийІмперія зла відродилася на Сході. Російські варвари загрожують не лише Україні – Моравецький
Мінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в УкраїніМінськ зайняв позицію Угорщини щодо війни Росії в Україні
Моравецький: Україні планують поставити додаткову партію Abrams та BradleyМоравецький: Україні планують поставити додаткову партію Abrams та Bradley
В Україні "задвохсотилися" вже понад 180 тисяч російських військових — ГенштабВ Україні "задвохсотилися" вже понад 180 тисяч російських військових — Генштаб
Прем’єр Канади оголосив новий пакет допомоги Україні: з яких озброєнь він складаєтьсяПрем’єр Канади оголосив новий пакет допомоги Україні: з яких озброєнь він складається
Последние новости
Подгружаем последние новости