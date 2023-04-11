Веніславський прокоментував чутки щодо прослуховування Зеленського з боку США

Представник президента зазначив, що військове командування точно розуміє ситуацію на фронті, а рішення ухвалюються з урахуванням максимальної ефективності наступу Сил оборони.

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Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський коментуючи матеріал The New York Times, у якому зазначають, що Сполучені Штати можуть прослуховувати вище керівництво України, заявив, що сумнівається у достовірності цих даних. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net, інформує ZN.ua .

Представник президента у ВР зазначив, що говорити про якийсь шпигунство за українським керівництвом навряд чи варто, оскільки Україна та США мають повну довіру.

"Думаю, йшлося про обмін інформацією, рішення, які приймаються, щоб максимально тісно координувати наші дії. Вони і так зараз на дуже хорошому рівні. Йдеться про витік інформації", — сказав Веніславський.

Парламентар наголосив, що військове командування точно розуміє ситуацію на фронті, а рішення ухвалюються з урахуванням максимальної ефективності наступу Сил оборони.

"Не думаю, що це якось вплине на наші дії на лінії фронту. Це черговий прояв російської інформаційної кампанії. Але, як і під час наступальних дій минулого року, я не думаю, що це буде проблемою для нас", — додав він.