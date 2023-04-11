Веніславський прокоментував чутки щодо прослуховування Зеленського з боку США

Представник президента зазначив, що військове командування точно розуміє ситуацію на фронті, а рішення ухвалюються з урахуванням максимальної ефективності наступу Сил оборони.

Веніславський прокоментував чутки щодо прослуховування Зеленського з боку США
© Громадське телебачення

Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський коментуючи матеріал The New York Times, у якому зазначають, що Сполучені Штати можуть прослуховувати вище керівництво України, заявив, що сумнівається у достовірності цих даних. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net, інформує ZN.ua.

Представник президента у ВР зазначив, що говорити про якийсь шпигунство за українським керівництвом навряд чи варто, оскільки Україна та США мають повну довіру.

"Думаю, йшлося про обмін інформацією, рішення, які приймаються, щоб максимально тісно координувати наші дії. Вони і так зараз на дуже хорошому рівні. Йдеться про витік інформації", — сказав Веніславський.

Парламентар наголосив, що військове командування точно розуміє ситуацію на фронті, а рішення ухвалюються з урахуванням максимальної ефективності наступу Сил оборони.

"Не думаю, що це якось вплине на наші дії на лінії фронту. Це черговий прояв російської інформаційної кампанії. Але, як і під час наступальних дій минулого року, я не думаю, що це буде проблемою для нас", — додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Арешт Трампа став його передвиборчою рекламою – AxiosАрешт Трампа став його передвиборчою рекламою – Axios
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Китайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони ТайванюКитайська армія вчиться брати Тайвань в оточення – Міноборони Тайваню
Блок рекламы


Похожие новости
ЄС обговорить з країнами G7 створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ — єврокомісарЄС обговорить з країнами G7 створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ — єврокомісар
США та Південна Корея налагоджують тіснішу співпрацю щодо загрози з боку КНДР та регіональних питаньСША та Південна Корея налагоджують тіснішу співпрацю щодо загрози з боку КНДР та регіональних питань
Найімовірніше, що Україна поверне Крим військовим шляхом — представниця ЗеленськогоНайімовірніше, що Україна поверне Крим військовим шляхом — представниця Зеленського
Зараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — ВеніславськийЗараз посилена мобілізація не потрібна, проте все може змінитися після переходу до контрнаступу — Веніславський
Синод УПЦ МП звернувся до Зеленського: просять не забирати Лавру й "засуджують" вторгнення РФСинод УПЦ МП звернувся до Зеленського: просять не забирати Лавру й "засуджують" вторгнення РФ
Китай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКСКитай прокоментував ордер про арешт Путіна від МКС
«Расистська політика»: у Великій Британії протестують проти нового законопроєкту щодо мігрантів«Расистська політика»: у Великій Британії протестують проти нового законопроєкту щодо мігрантів
США не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти УкраїниСША не мають сумнівів щодо воєнних злочинів Росії проти України
Результату у перемовинах з Росією щодо ЗАЕС наразі немає – ГалущенкоРезультату у перемовинах з Росією щодо ЗАЕС наразі немає – Галущенко
Глава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо УкраїниГлава Пентагону непрямо прокоментував заяви Рона ДеСантіса щодо України
Последние новости
Подгружаем последние новости