Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст

У травні ЄК надасть інформацію про статус вступу до ЄС, інформує ZN.ua.

Європейська комісія у жовтні поточного року рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу. Таке "робоче припущення" озвучив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія надасть оновлену інформацію про статус вступу до ЄС для України, Молдови та Грузії у травні. Відповідний звіт про розширення очікується у жовтні, тож залишилося 6 місяців, але робоче припущення прямо зараз: рекомендація розпочати переговори про приєднання з Молдовою та Україною та статус кандидата для Грузії", - написав Йозвяк.

European Commission set to come with update on EU accession statuses for #Ukraine, #Moldova & #Georgia in May. proper enlargement report expected in Oct. so 6 months to go but working assumption right now: recomendation to start accession talks with ???? & cand status for ??

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 3, 2023


Оксана Лебедина, ZN.ua





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