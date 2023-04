Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст

Європейська комісія у жовтні поточного року рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою про вступ до Євросоюзу. Таке "робоче припущення" озвучив брюссельський журналіст Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія надасть оновлену інформацію про статус вступу до ЄС для України, Молдови та Грузії у травні. Відповідний звіт про розширення очікується у жовтні, тож залишилося 6 місяців, але робоче припущення прямо зараз: рекомендація розпочати переговори про приєднання з Молдовою та Україною та статус кандидата для Грузії", - написав Йозвяк.