Ігнат: літаки МіГ-29, які отримає Україна не можуть нести сучасні ракети

За його словами, ці літаки МіГ-29 потребують глибокої модернізації, інформує ZN.ua.

Ігнат: літаки МіГ-29, які отримає Україна не можуть нести сучасні ракети
© Суспильне

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що винищувачі МіГ-29, які союзники передають нашій державі не можуть бути оснащеними сучасними ракетами. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Все залежить від того, яка у літака радіолокаційна станція і озброєння, яке він може нести під крилами – керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби тощо. Ці літаки – польські і словацькі – це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає – ні бортового радару, ні сучасних ракет там не поставиш", – зазначив речник Повітряних сил.

За його словами, ці літаки МіГ-29 потребують глибокої модернізації.

"Замінити там треба дуже багато, і основне – це озброєння і радар. Там модернізовано дещо системи зв’язку, систему «свій-чужий», GPS-навігацію. В умовах мирного часу така модернізація для полегшення виконання бойових завдань в країнах НАТО. А із озброєння, радара там нічого немає. Тому потрібно розуміти, що нам потрібні сучасні багатоцільові літаки, від яких залежить успіх у війні, яку ми ведемо проти агресора", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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