Британія посилить ППО Польщі після передачі Україні винищувачів

Велика Британія готова допомогти в посиленні протиповітряної оборони Польщі. Країна зголосилася на такий крок після того, як Варшава передала Україні частину своїх винищувачів МиГ-29. Про це в інтерв’ю Die Welt заявив заступник міністра оборони Британії Джеймс Гіппі.

Англійський чиновник наголосив, що рішення Польщі передати Україні винищувачі МиГ-29 стало великим кроком для посилення ЗСУ на фоні російського вторгнення.

На його думку, передача цих бойових літаків – найкраще рішення для українських військових, адже "ЗСУ потрібні літаки, які українські льотчики вже знають і якими вміють керувати".

“Ми будемо дуже позитивно дивитися на прохання Польщі заповнити прогалини. Ми зробили це, коли Варшава вперше поставила танки Т-72 в Україну, і ми тоді відправили танки Challenger 2 до Польщі. Те ж саме стосується і винищувачів”, – сказав він.

Разом з тим Джеймс Гіппі зазначив, що на даний момент уряд Великої Британії не отримував заявки на подібну допомогу від офіційної Варшави.