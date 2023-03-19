Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги Україні буде вкрай складно – президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел припускає, що у разі провалу нового контрнаступу України, отримати допомогу від союзників на нову спробу буде набагато складніше. Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Чеський лідер зазначив, що контрнаступ ЗСУ має відбутись протягом декількох місяців.

"Вікно можливостей відкрито в цьому році. Після наступної зими підтримувати нинішній рівень допомоги буде вкрай складно", – підкреслив Павел.

За його словами, багато країн які зараз підтримують Україну, можуть втомитись від війни.

"Багато країн, багато політиків очікують цього року певного прогресу. Я вважаю, що в України буде тільки одна спроба почати великий контрнаступ. Тому якщо вони вирішать почати великий контрнаступ і він зазнає невдачі, отримати кошти на наступний буде вкрай складно", – додав Павел.