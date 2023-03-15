Туреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днів

Туреччина підтримує продовження Чорноморської зернової ініціативи на 120 днів і веде переговори з Україною та Росією, щоб укласти відповідну угоду. Про це заявив в Анкарі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Bloomberg .

Угода, яка дозволяє безпечне проходження експорту зернових з трьох портів, дозволила Україні відвантажити понад 24 мільйони тонн продовольства з моменту її підписання в липні минулого року.

Це допомогло знизити ціни на продовольчі товари, які зросли до рекордного рівня після того, як російське вторгнення порушило торговельні потоки.