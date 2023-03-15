Туреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днів

Раніше в МЗС РФ заявили, що хочуть продовжити угоду лише на 60 днів, інформує ZN.ua.

Туреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днів
© Міністерство національної оборони Турції/facebook

Туреччина підтримує продовження Чорноморської зернової ініціативи на 120 днів і веде переговори з Україною та Росією, щоб укласти відповідну угоду. Про це заявив в Анкарі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє Bloomberg.

Угода, яка дозволяє безпечне проходження експорту зернових з трьох портів, дозволила Україні відвантажити понад 24 мільйони тонн продовольства з моменту її підписання в липні минулого року.

Це допомогло знизити ціни на продовольчі товари, які зросли до рекордного рівня після того, як російське вторгнення порушило торговельні потоки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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