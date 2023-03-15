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2023-03-15
Туреччина виступає за продовження зернової угоди на 120 днів
Раніше в МЗС РФ заявили, що хочуть продовжити угоду лише на 60 днів, інформує
© Міністерство національної оборони Турції/facebook
Туреччина підтримує продовження Чорноморської зернової ініціативи на 120 днів і веде переговори з Україною та Росією, щоб укласти відповідну угоду. Про це заявив в Анкарі міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє
Угода, яка дозволяє безпечне проходження експорту зернових з трьох портів, дозволила Україні відвантажити понад 24 мільйони тонн продовольства з моменту її підписання в липні минулого року.
Це допомогло знизити ціни на продовольчі товари, які зросли до рекордного рівня після того, як російське вторгнення порушило торговельні потоки.
Анастасія Гурін, ZN.ua