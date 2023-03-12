В Естонії заарештували двох проросійських політиків та їхнього спільника з РФ

Чоловіків підозрюють у антидержавній діяльності.

В Естонії заарештували двох проросійських політиків та їхнього спільника з РФ
© unsplash/bill_oxford

Хар'юський повітовий суд Естонії арештував трьох політиків, яких підозрюють у встановленні зв’язків із іноземною державою проти Естонської Республіки. Як повідомляє національний мовник Естонії ERR, одним із заарештованих є лідер руху «Koos/Разом» Айво Петерсон.

У ніч на 10 березня естонська Поліція безпеки затримала трьох чоловіків – двох громадян Естонії та одного іноземця – за підозрою у створенні відносин проти держави. Затриманими виявились лідер руху Koos Айво Петерсон, а також Дмитро Роотсі та громадянин Росії Андрій Андронов.

Чоловікам офіційно висунута підозра за статтею про створення чи підтримання відносин із іноземною державою, іноземною організацією чи особою, яка діє за завданням іноземної держави, з метою скоєння злочину. Згідно з нею підозрюваним загрожує до шести років ув'язнення.

У суботу ввечері суд задовольнив клопотання державної прокуратури та підозру обґрунтованою. На думку суду, чоловіки можуть ухилитися від кримінального провадження, якщо перебуватимуть на волі, а також можуть продовжувати свою злочинну діяльність.

Айво Петерсон балотувався на виборах до парламенту, але не пройшов. Він неодноразово виступав із заявами на підтримку дій Росії, а нещодавно відвідав окуповані росіянами регіони України.


Ірина Знась, ZN.ua





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