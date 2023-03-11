Пентагон хоче отримати 170 мільярдів доларів на поповнення запасів зброї
Армія США не планує послаблювати свої бойові можливості, інформує
Пентагон запитав в уряду 170 мільярдів доларів для закупівлі нового озброєння і боєприпасів. За ці кошти у США поповнять власні запаси, які меншають через постійну підтримку України в її боротьбі проти російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє
Також частину цих коштів планують витратити на ракети великого радіуса дії, які можуть знадобитися в разі конфлікту з Китаєм. 170 мільярдів доларів планують витратити на закупівлю нового озброєння у новому фінансовому році. Ще 145 млрд мають витратити на дослідження та розробку нових видів озброєння. Обидві суми рекордні.
Американське міністерство оборони попросить 76,8 млрд доларів для ВМФ та морської піхоти, із яких 32,8 млрд доларів необхідно на будівництво нових кораблів. 61 млрд доларів мають отримати повітряні сили, включаючи космічні сили США. Ще 24,4 млрд доларів мають попросити для потреб армії (сухопутних військ).