Пентагон хоче отримати 170 мільярдів доларів на поповнення запасів зброї

Пентагон запитав в уряду 170 мільярдів доларів для закупівлі нового озброєння і боєприпасів. За ці кошти у США поповнять власні запаси, які меншають через постійну підтримку України в її боротьбі проти російського повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Bloomberg .

Також частину цих коштів планують витратити на ракети великого радіуса дії, які можуть знадобитися в разі конфлікту з Китаєм. 170 мільярдів доларів планують витратити на закупівлю нового озброєння у новому фінансовому році. Ще 145 млрд мають витратити на дослідження та розробку нових видів озброєння. Обидві суми рекордні.