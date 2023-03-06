По мобілізації ще не завершений той план, що був затверджений на початку вторгнення — Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні. Він зауважив, що план, затверджений ще на початку повномасштабного вторгнення РФ , досі не завершений - Генштаб має потребу в людях. Про це Резнікова розповів під час інтерв'ю Liga.net.

"Він (ГШ - ред.) точно знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців", — сказав міністр.

Резніков також зазначає, що зараз Міноборони повинно перетворити паперову роботу в військкоматах в цифровий продукт.

"У нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця запровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги", — заявив він.

Також Резніков зазначив, що особливо важливим сьогодні є питання лідерства в армії.

"Союзники пропонують лідерські курси молодших командирів, середніх командирів та сержантів. Адже саме сержанти — це кістяк армії. Ми майже 30 років жили в парадигмі, що на нас ніхто не нападе. І для багатьох вишів військова кафедра була формальністю", — резюмував Резніков.