По мобілізації ще не завершений той план, що був затверджений на початку вторгнення — Резніков
Генштаб має потребу в людях, тож саме він визначає завдання для військкоматів, інформує
Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував ситуацію з мобілізацією в Україні. Він зауважив, що план, затверджений ще на початку повномасштабного вторгнення РФ, досі не завершений - Генштаб має потребу в людях. Про це Резнікова розповів під час
"Він (ГШ - ред.) точно знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців", — сказав міністр.
Резніков також зазначає, що зараз Міноборони повинно перетворити паперову роботу в військкоматах в цифровий продукт.
"У нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця запровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги", — заявив він.
Також Резніков зазначив, що особливо важливим сьогодні є питання лідерства в армії.
"Союзники пропонують лідерські курси молодших командирів, середніх командирів та сержантів. Адже саме сержанти — це кістяк армії. Ми майже 30 років жили в парадигмі, що на нас ніхто не нападе. І для багатьох вишів військова кафедра була формальністю", — резюмував Резніков.