Південна Корея готується до провокацій з боку КНДР на тлі спільних військових навчань із США

Військові Південної Кореї готуються до можливих провокацій з боку Північної Кореї на тлі запланованих спільних військових навчань зі Сполученими Штатами, які мають розпочатися пізніше цього місяця. Про це повідомляє Yonhap.

Військові Південної Кореї готові здійснити артилерійські постріли по «буферних зонах» в якості контрзаходу, якщо Пхеньян порушить угоду про зниження військової напруженості від 2018 року, здійснивши постріли по «буферних зонах» Південної Кореї першим.

Угода закликає до припинення всієї ворожої військової діяльності між Південною Кореєю та КНДР . Вона була підписана після саміту 2018 року між колишнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Таку заяву військові Південної Кореї зробили напередодні навчань «Щит свободи», запланованих на 13-23 березня, на тлі постійних військових провокацій з боку Пхеньяна.

Минулого року Пхеньян порушив угоду 2018 року, здійснивши 13 артилерійських пострілів по морських «буферних зонах» між країнами, а в листопаді запустив ракету повз Північну обмежувальну лінію у Східному морі.

Тоді сили Сеула обмежилися відповіддю на провокації спільними військовими навчаннями без еквівалентних контрзаходів. Але наприкінці минулого року міністр оборони Південної Кореї Лі Чон Суп заявив у парламенті, що військові вживатимуть наступальних заходів у разі необхідності, зазначивши, що Південна Корея не повинна бути єдиною, хто дотримується угоди 2018 року.

Ці заяви пролунали після того, як 26 грудня минулого року північнокорейські безпілотники перетнули міжкорейський кордон, що змусило Південну Корею відправити свої безпілотні апарати у відповідь на цей крок.

Аналітики кажуть, що Північна Корея, як очікується, висловить рішучий протест проти цьогорічних спільних військових навчань, оскільки вони включають нові широкомасштабні польові навчання відповідно до прагнення союзників посилити навчальні програми і підвищити їх «реалістичність».