Лукашенко може зустрічатися з Сі Цзіньпіном, щоб допомогти РФ та Китаю обійти санкції – ISW

Самопроголошений президент Білорусі їде до Пекіна на тлі повідомлень про те, що Китай розглядає можливість відправлення Росії летальної зброї, інформує ZN.ua.

Лукашенко може зустрічатися з Сі Цзіньпіном, щоб допомогти РФ та Китаю обійти санкції – ISW
© Сайт Президента Республики Беларусь

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко збирається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, ймовірно, для надання допомоги РФ та Китаю в обході санкцій на тлі повідомлень про те, що Пекін серйозно розглядає можливість відправки Москві летальної зброї. Про це йдеться у новій доповіді Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що раніше Лукашенко оголосив про свої плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіном для підписання угод про торгівлю, інвестиції та великомасштабні спільні проекти. Також Лукашенко має намір зустрітися з найвищими чиновниками та керівниками китайських корпорацій.

"Заява Лукашенка про запланований візит співпадає з повідомленнями CNN і The Washington Post про те, що високопосадовці США вважають, що Китай серйозно розглядає можливість продажу Росії бойових безпілотників, зброї, а також 122-мм і 152-мм артилерійських снарядів. Повідомляється, що російські та китайські офіційні особи також розробили плани відправки безпілотників до Росії за підробленими відвантажувальними документами, щоб уникнути міжнародних санкцій", – йдеться у звіті.

Експерти ISW припускають, що Китай може спробувати використати угоди з Білоруссю, щоб приховати порушення санкцій у разі таких відправлень до Росії.


Богдан Затула, ZN.ua





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