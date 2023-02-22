Питання надання Україні військових літаків наразі не розглядається — Джорджа Мелоні

Італія вивчає можливість надання Україні додаткових системи ППО на додачу до комплексів SAMP/T-MAMBA, які вона планує передати разом з Францією. Про це на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка перебуває з візитом в Києві.

«Коли триває наступ, вся зброя оборонна. Наразі питання про відправку літаків не стоїть — це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередилися на системах ППО SAMP/T, Spada, Skyguard. Пріоритетом є захист інфраструктури та громадян», — заявила Мелоні.

За словами Зеленського, система SAMP/T є дуже серйозною і її отримання Україною стало можливим завдяки «особистому лідерству пані прем’єр-міністра».

Під час візиту в Україну, який Джорджа Мелоні анонсувала ще восени минулого року, коли її уряд прийшов до влади, прем’єр-міністерка відвідала Бучу та Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

Раніше Джорджа Мелоні заявляла, що Італія готова зіграти свою роль у питанні постачання українським військам західних бойових літаків. Як повідомляли італійські ЗМІ, Італія готова відправити українським військовим п’ять свої бойових літаків, але з міркувань політичної доцільності не готова бути першою серед партнерів, які підуть на такий крок.