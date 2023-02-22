Питання надання Україні військових літаків наразі не розглядається — Джорджа Мелоні

Водночас, Італія зосередиться на наданні Україні систем ППО, інформує ZN.ua.

Італія вивчає можливість надання Україні додаткових системи ППО на додачу до комплексів SAMP/T-MAMBA, які вона планує передати разом з Францією. Про це на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка перебуває з візитом в Києві.

«Коли триває наступ, вся зброя оборонна. Наразі питання про відправку літаків не стоїть — це рішення має бути ухвалене з міжнародними партнерами. Ми зосередилися на системах ППО SAMP/T, Spada, Skyguard. Пріоритетом є захист інфраструктури та громадян», — заявила Мелоні.

За словами Зеленського, система SAMP/T є дуже серйозною і її отримання Україною стало можливим завдяки «особистому лідерству пані прем’єр-міністра».

Під час візиту в Україну, який Джорджа Мелоні анонсувала ще восени минулого року, коли її уряд прийшов до влади, прем’єр-міністерка відвідала Бучу та Ірпінь і провела переговори з Володимиром Зеленським.

Раніше Джорджа Мелоні заявляла, що Італія готова зіграти свою роль у питанні постачання українським військам західних бойових літаків. Як повідомляли італійські ЗМІ, Італія готова відправити українським військовим п’ять свої бойових літаків, але з міркувань політичної доцільності не готова бути першою серед партнерів, які підуть на такий крок.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"
Зараз не час для діалогу з Росією – МакронЗараз не час для діалогу з Росією – Макрон
Німецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – БундесверНімецькі Leopard та Marder приїдуть в Україну в березні – Бундесвер
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Відправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українцяВідправили на фронт без підготовки: скандал гримить через загибель українця
Блок рекламы


Похожие новости
У Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброїУ Китаї заперечують, що розглядали можливість надання Росії летальної зброї
Окупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат РосіїОкупанти продовжують стрімко втрачати людей і техніку в Україні: свіже зведення втрат Росії
У четвер уряд Фінляндії ухвалить рішення щодо передачі Україні танків LeopardУ четвер уряд Фінляндії ухвалить рішення щодо передачі Україні танків Leopard
Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2Польща назвала терміни надання Україні 14 танків Leopard 2
Мобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛКМобілізація в Україні: Веніславський розповів, як проходить реформа ВЛК
США надають Україні "розумну бомбу" — BloombergСША надають Україні "розумну бомбу" — Bloomberg
Італія непохитна у підтримці України — Джорджа МелоніІталія непохитна у підтримці України — Джорджа Мелоні
Без солідарності немає свободи - Дуда закликав світових лідерів дати Україні зброюБез солідарності немає свободи - Дуда закликав світових лідерів дати Україні зброю
Іспанія надасть Україні шість танків Leopard 2Іспанія надасть Україні шість танків Leopard 2
Схеми атак Росії на медичні установи в Україні відповідають історичним закономірностямСхеми атак Росії на медичні установи в Україні відповідають історичним закономірностям
Последние новости
Подгружаем последние новости