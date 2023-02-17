Україні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – Гуменюк

Деякі громадяни не поспішають йти до центрів укомплектування, через що є труднощі з виконанням плану мобілізації, інформує ZN.ua.

Україні потрібен мобілізаційний ресурс, але ентузіазм призовників падає – Гуменюк
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Україна потребує мобілізаційного ресурсу, оскільки на фронті є підрозділи, які очікують на ротацію. При цьому падіння ентузіазму у людей призовного віку знижується, заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода" керівник пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

"Є абсолютна потреба (у мобілізаційному ресурсі, – ред.), оскільки всі ми співчуваємо та спостерігаємо за новинами з фронту, розуміємо, що відбувається, наприклад, на сході, що там підрозділи справді перебувають тривалий час у таких складних умовах, і вони дійсно потребують відновлення. Тобто виведення із зони активних бойових дій, перебування певного часу на більш спокійній території, відновлення сил та повернення на позиції. Для цього і формується мобілізаційний ресурс", – розповіла Гуменюк.

За словами спікера, сьогодні спостерігається падіння ентузіазму йти до центру комплектування тієї категорії населення, яка зрозуміла для себе, що може в умовах війни співіснувати в цивільному житті.

Гуменюк наголосила, що законодавство про мобілізацію в Україні спирається на підвищену свідомість громадян, на те, що кожна людина мобілізаційного віку періодично приходитиме до центру комплектування, оновлюватиме про себе інформацію, проживатиме за місцем реєстрації та є на порядку денному. У той же час багато хто свідомо уникає цього, тому в законодавстві є прогалини, які ускладнюють виконання плану мобілізації.


Богдан Затула, ZN.ua





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