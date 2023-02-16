Путіну запропонували "план Б" по Україні, в чому він полягає: "Божевільний"

Росія перейшла до плану розділення України за принципом Північної та Південної Кореї.

Про це в інтерв'ю BBC заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, в Кремлі вже зрозуміли, що не зможуть повністю захопити Україну.

«І вони зараз будуть робити план "Б", коли будуть робити так звану "другу Україну". Цей план божевільний приніс туди Медведчук. Медведчук вважає, що він фахова людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник", - підкреслив Данілов.

За словами секретаря РНБО, Медведчук та окремі проросійські політики та експерти в Україні будуть "давати пропозицію про створення двох країн".

Мета ж Росії, на думку Данілова, найближчим часом зробити все, щоб повністю окупувати Донецьку та Луганську область разом з сухопутним коридором до Криму.

А тоді реалізувати і цю ідею розділу України.

"В цьому беруть участь представники, які займались обслуговуванням Януковича, представники депутатського корпусу ОПЗЖ в Раді, політтехнологи, які їх обслуговували, які живуть в нашій країні", - повідомив Данілов, додавши, що над цією ідеєю також працюють люди, які готували Будапештський меморандум 1994 року.

Додамо, що раніше Данілов попереджав, що росіяни збираються запропонувати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни, що передбачає поділ країни. Так звана «38 паралель».

«От тут такі українці, а тут не такі українці. Росіяни зараз будуть вигадувати все що завгодно. Точно знаю, що один з варіантів, які вони можуть нам пропонувати, – це "38 паралель"», - казав тоді Данілов.

Також Данілов підкреслював, що такий сценарій для України є неможливим.

«"Україна – не Корея. Не буде ніяких 38-х та інших паралелей, чужих історій й нав’язаних ззовні сценаріїв. Координати руху "російському військовому кораблю" заданий, змін не передбачено, Сили оборони України працюють", - писав Данілов на своїй сторінці в Twitter .

У свою чергу радник ОП Михайло Подоляк також запевняв, що єдина можливість зупинити війну – звільнити всі території Україн.

?? не Корея, ?? — не КНДР . Різний контекст, різні масштаби. Будь-який «заморожений конфлікт» означатиме повернення війни за кілька років — більш підготовленої та кривавої. Єдиний спосіб поставити крапку у війні та відновити безпеку у Європі — звільнення ?? територій і поразка Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 18, 2022