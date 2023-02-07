Перші тижні війни російські еліти переживали, що втратять свій бізнес, сьогодні - що опиняться в Гаазі, інсайдери в шоці — Ілля Пономарьов

Санкції, за словами російського опозиціонера, додали елітам РФ лише дискомфорт та незручності, але не більше, інформує ZN.ua.

Страх втратити свої статки та бізнес досить швидко пройшов у російської еліти після вторгнення РФ в Україну, оскільки виявилося, що з санкціями можна жити, але натомість прийшов страх опинитися в трибуналі в Гаазі. Про це розповів колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов в інтерв'ю Radio NV.

"Ситуація змінювалась увесь час. І можна виділити декілька етапів настроїв, через які пройшли еліти й керівництво країни. Перші дні, перші тижні це був просто шок. Вони казали: «Ми не можемо на це впливати, але через санкції російська економіка буде зруйнована. Разом з російською економікою буде зруйноване наше майно, наші бізнеси»", - розповів Пономарьов.


Лія Ільченко, ZN.ua





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