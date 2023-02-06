У нас їх надто мало – Міноборони Польщі про передачу Україні винищувачів F-16

Очільник міністерства оборони Польщі на питання про передачу Україні сучасних бойових літаків F-16, заявив, що його країна має на озброєнні мало винищувачів даного типу. Про це повідомляє РАР.

"У нас їх надто мало, всього 48. Шкода, що при ухваленні рішення про закупівлю не було обрано більший контракт", – сказав глава польського Міноборони.

За його словами, "саме польський тиск" на партнерів по НАТО допоміг Україні отримати ЗРК Patriot та танки Leopard.

Міністр припустив, що війна Росії проти України закінчиться не скоро, але Польща завжди підтримуватиме сусідів на сході, бо "вільна Україна означає вільну Польщу".

"Якщо Путін візьме Україну, він не зупиниться на цьому. Президент Лех Качинський це зрозумів, це варто зрозуміти кожному з нас", – додав Блащак.