Трагедія в Оленівці: Лубінець заявив про відсутність прогресу у розслідуванні

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про те, що міжнародні організації не доклали зусиль для належного розслідування трагедії в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

«Адже спочатку генсекретар організував окрему місію до Оленівки. Однак не було докладено зусиль для зустрічей з українською стороною, щоб взяти напрацювання та документи щодо теракту. А вже через 5 місяців місію ООН розформували без жодної критики Росії, яка за цей час не надала доступу ні представникам місії, ні українській стороні і фактично зірвала розслідування», – зазначив він.

За словами Лубінця, сьогодні вже минуло півроку від дня теракту, Україна продовжить розслідувати інцидент і він стане ще однією статтею для спецтрибуналу щодо злочинів Росії в Україні.

«Сьогодні – півроку як росіяни вчинили страшний теракт в Оленівці. Загинули наші воїни, українські військовополонені. 5 місяців — це великий термін для того, щоб замістити сліди злочину, проте це малий термін для того, щоб про нього забути. Рідні та близькі загиблих ніколи цього не забудуть. І це ніколи не забуде Україна», – заявив омбудсмен.