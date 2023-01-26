На Київщині продовжують знаходити уламки збитих російських ракет: фото

26 січня, у четвер, російське окупаційне військо завдало масованого ракетного удару по Україні, зокрема понад 15 ракет були випущені в напрямку Київщини. В області поліція продовжує знаходити уламки ворожих ракет, інформує Апостроф .

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Наразі поліція Київщини документує наслідки російського ракетного обстрілу: уламки ракет уже виявили на території кількох районів області.

За попередньою інформацією, у Київській області немає постраждалих уналідок ворожої повітряної атаки. Поліцейські продовжують проводити огляд на місцях падіння уламків російських ракет.

"Закликаю громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, від цього залежить ваші здоров’я і життя!" - наголосив Нєбитов.

Раніше "Апостроф" повідомляв про офіційні дані щодо ракетного удару по Київщині й роботі ППО.