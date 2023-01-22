Мобілізація в Україні: де можуть служити обмежено придатні особи

В Україні через військове вторгнення РФ триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Під час воєнного стану категорії придатності до військової служби відрізняються від мирного часу. Видання НВ розповіло , що таке обмежена придатність та де можуть служити такі особи.

Хто визначає придатність або непридатність до військової служби

Під час воєнного стану військово-лікарська комісія може надати висновок про придатність або непридатність військовозобов'язаного, та визначити його як обмежено придатним чи обмежено непридатним.

У такому разі, людина може бути мобілізована, проте існує список обмежень по здоров’ю, які необхідно виконувати при призначенні цієї особи на місце служби.

Де може служити обмежено придатна особа

Юрист Дмитро Дончак пояснив b2bconsult, де можуть служить обмежено придатні особи.

Визначення обмежено придатної особи є в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 №?402.

В пункті Г 20.3 розділу II (Медичний огляд) визначено, чим характеризується категорія «обмежено придатний».

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі.