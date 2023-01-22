Мобілізація в Україні: де можуть служити обмежено придатні особи

Це питання регулюється законодавством.

Мобілізація в Україні: де можуть служити обмежено придатні особи

В Україні через військове вторгнення РФ триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Під час воєнного стану категорії придатності до військової служби відрізняються від мирного часу. Видання НВ розповіло, що таке обмежена придатність та де можуть служити такі особи.

Хто визначає придатність або непридатність до військової служби

Під час воєнного стану військово-лікарська комісія може надати висновок про придатність або непридатність військовозобов'язаного, та визначити його як обмежено придатним чи обмежено непридатним.

У такому разі, людина може бути мобілізована, проте існує список обмежень по здоров’ю, які необхідно виконувати при призначенні цієї особи на місце служби.

Де може служити обмежено придатна особа

Юрист Дмитро Дончак пояснив b2bconsult, де можуть служить обмежено придатні особи.

Визначення обмежено придатної особи є в Положенні про військово-лікарську експертизу, затвердженого Наказом Міноборони України від 14.08.2008 №?402.

В пункті Г 20.3 розділу II (Медичний огляд) визначено, чим характеризується категорія «обмежено придатний».

Одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у постанові у довільній формі вказується, які види служби та роботи протипоказані цій особі.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





Интересные новости
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танкиБалтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNNМіністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – БлащакПольща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
Блок рекламы


Похожие новости
Німці не дуже хочуть, щоби німецькі танки воювали в Україні проти російських агресорів — опитуванняНімці не дуже хочуть, щоби німецькі танки воювали в Україні проти російських агресорів — опитування
Наступний "Рамштайн" може принести Україні літаки — СібігаНаступний "Рамштайн" може принести Україні літаки — Сібіга
Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танкиБалтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
Посол Карпентер сподівається, що США підтримають ідею відправки Україні F-16Посол Карпентер сподівається, що США підтримають ідею відправки Україні F-16
Міністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNNМіністерство закордонних справ Росії попереджає про ескалацію в Україні, якщо Захід збільшить постачання зброї – CNN
Бельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєньБельгія анонсувала можливість передачі Україні засобів ППО і протитанкових озброєнь
ЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від КиєваЗМІ: Нідерланди розглянуть питання постачання Україні F-16, якщо буде запит від Києва
ЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволуЗМІ з посиланням на спікера німецького уряду: Польща може відправити Україні танки без дозволу
З Bradley і Stryker, але без Abrams: США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на $2,5 млрдЗ Bradley і Stryker, але без Abrams: США розкрили деталі пакета військової допомоги Україні на $2,5 млрд
США опублікували план стратегічного нагляду за допомогою УкраїніСША опублікували план стратегічного нагляду за допомогою Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости