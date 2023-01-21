Блінкен заявив про зниження напруженості у відносинах США та Китаю, але вказав на ризики щодо Тайваню

Державний секретар США готується до візиту в Пекін.

Блінкен заявив про зниження напруженості у відносинах США та Китаю, але вказав на ризики щодо Тайваню
© Офіс президента

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напруженість у відносинах з Китаєм зменшилася. Він також готується до візиту в КНР. Однак Блінкен знову висловив занепокоєння з приводу намірів Пекіна щодо Тайваню. Про це повідомляє Barron’s.

«Я думаю, що так, тому що коли ви розмовляєте і взаємодієте, це, як правило, має такий ефект», - відповів Блінкен на запитання про те, чи «знизилася температура» у відносинах США та Китаю.

«Решта світу очікує від нас відповідального управління цими відносинами. Вони знають, що те, як ми ними керуємо, насправді вплине і на них», - додав він.

Блінкен відвідає Пекін 5-6 лютого. Рішення про поїздку було прийнято після того, як президенти США і Китаю Джо Байден та Сі Цзіньпін провели переговори в листопаді 2022 року на Балі, присвячені відносинам між двома найбільшими економічними державами світу.

Але Блінкен знову висловив занепокоєння щодо Тайваню, на який претендує Китай, вказавши на зростання зусиль Пекіна з ізоляції самоврядної демократії і масштабні військові навчання, які Китай провів поблизу острова в серпні.

«Те, що ми бачили протягом останніх кількох років, це, на мою думку, рішення Китаю про те, що його більше не влаштовує статус-кво, який панував протягом десятиліть і який був насправді успішним з точки зору відносин між нашими країнами і управління цією складною ситуацією», - додав Блінкен.

«Ми говоримо Китаю наступне - вони кажуть, що це їхнє суверенне питання; наша відповідь - це інтерес Сполучених Штатів і країн світу», - пояснив він, вказуючи на домінування Тайваню у виробництві напівпровідників, які мають важливе значення для світової економіки.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Альтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війниАльтернативна служба замість військової: хто може не брати зброю під час війни
Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"Обласний водоканал потрапив скандал через запрошення священика УПЦ МП: "Дике та безглузде рішення"
Польща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – БлащакПольща з нуля навчить і оснастить бригаду ЗСУ – Блащак
Балтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танкиБалтійські країни нагадали Німеччині про її особливу відповідальність: негайно відправте Україні танки
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
Блок рекламы


Похожие новости
Українські танкісти почнуть навчання на Leopard 2, хоча рішення щодо їхнього відправлення Києву ще немає – РєзніковУкраїнські танкісти почнуть навчання на Leopard 2, хоча рішення щодо їхнього відправлення Києву ще немає – Рєзніков
Попри оптимістичні прогнози, США та Німеччина так і не домовилися щодо танків для України — CNNПопри оптимістичні прогнози, США та Німеччина так і не домовилися щодо танків для України — CNN
Блінкен закликав якомога швидше ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТОБлінкен закликав якомога швидше ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
У ЄС відреагували на слова Лаврова щодо ГолокостуУ ЄС відреагували на слова Лаврова щодо Голокосту
Нові технології створюють нові ризики для безпеки – директор ФБРНові технології створюють нові ризики для безпеки – директор ФБР
У РФ прокоментували сумніви Зеленського щодо того, чи живий досі ПутінУ РФ прокоментували сумніви Зеленського щодо того, чи живий досі Путін
Уряд Орбана заявив, що 97% громадян Угорщини не підтримують санкції ЄС проти РосіїУряд Орбана заявив, що 97% громадян Угорщини не підтримують санкції ЄС проти Росії
Моравецький спробує переконати Німеччину щодо танків для УкраїниМоравецький спробує переконати Німеччину щодо танків для України
Республіканці розпочали розслідування щодо поводження Байдена з секретними документамиРеспубліканці розпочали розслідування щодо поводження Байдена з секретними документами
У Єврокомісії підтримали ініціативу Естонії щодо конфіскації активів РФ для УкраїниУ Єврокомісії підтримали ініціативу Естонії щодо конфіскації активів РФ для України
Последние новости
Подгружаем последние новости