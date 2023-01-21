Блінкен заявив про зниження напруженості у відносинах США та Китаю, але вказав на ризики щодо Тайваню

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що напруженість у відносинах з Китаєм зменшилася. Він також готується до візиту в КНР . Однак Блінкен знову висловив занепокоєння з приводу намірів Пекіна щодо Тайваню. Про це повідомляє Barron’s.

«Я думаю, що так, тому що коли ви розмовляєте і взаємодієте, це, як правило, має такий ефект», - відповів Блінкен на запитання про те, чи «знизилася температура» у відносинах США та Китаю.

«Решта світу очікує від нас відповідального управління цими відносинами. Вони знають, що те, як ми ними керуємо, насправді вплине і на них», - додав він.

Блінкен відвідає Пекін 5-6 лютого. Рішення про поїздку було прийнято після того, як президенти США і Китаю Джо Байден та Сі Цзіньпін провели переговори в листопаді 2022 року на Балі, присвячені відносинам між двома найбільшими економічними державами світу.

Але Блінкен знову висловив занепокоєння щодо Тайваню, на який претендує Китай , вказавши на зростання зусиль Пекіна з ізоляції самоврядної демократії і масштабні військові навчання, які Китай провів поблизу острова в серпні.

«Те, що ми бачили протягом останніх кількох років, це, на мою думку, рішення Китаю про те, що його більше не влаштовує статус-кво, який панував протягом десятиліть і який був насправді успішним з точки зору відносин між нашими країнами і управління цією складною ситуацією», - додав Блінкен.

«Ми говоримо Китаю наступне - вони кажуть, що це їхнє суверенне питання; наша відповідь - це інтерес Сполучених Штатів і країн світу», - пояснив він, вказуючи на домінування Тайваню у виробництві напівпровідників, які мають важливе значення для світової економіки.