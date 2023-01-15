Агресора необхідно зупинити на полі бою в Україні – Зеленський

Президент закликав партнерів та союзників надати зброю, інформує ZN.ua.

Агресора необхідно зупинити на полі бою в Україні – Зеленський
© Офіс президента

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів та союзників надати більше зброї, щоб знищити країну-агресорку, яка сіє смерть, на полі бою в Україні. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента 14 січня після масованого ракетного обстрілу.

"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, у нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. І я дякую всім, хто нам у цьому допомагає", – наголошує президент України.

Він повідомив про те, що мішенями сьогоднішньої ракетної атаки росіян стали Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький. У Дніпрі зруйновано ракетою багатоповерховий будинок, в якому розбір завалів триватиме всю ніч.

Всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети. З понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито – це сотні врятованих життів.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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