Агресора необхідно зупинити на полі бою в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав партнерів та союзників надати більше зброї, щоб знищити країну-агресорку, яка сіє смерть, на полі бою в Україні. Про це йдеться у вечірньому відеозверненні президента 14 січня після масованого ракетного обстрілу.

"Чи можна зупинити російський терор? Так. Чи можна зробити це якось інакше, ніж на полі бою в Україні? На жаль, ні. Це можна і треба зробити на нашій землі, у нашому небі, у нашому морі. Що для цього потрібно? Та зброя, яка є на складах у наших партнерів і якої так очікують наші воїни. Увесь світ знає, що і як здатне зупинити тих, хто сіє смерть. І я дякую всім, хто нам у цьому допомагає", – наголошує президент України.

Він повідомив про те, що мішенями сьогоднішньої ракетної атаки росіян стали Київ, Харків, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро, Вінниця, Ладижин, Бурштин, Хмельницький. У Дніпрі зруйновано ракетою багатоповерховий будинок, в якому розбір завалів триватиме всю ніч.

Всі служби зараз працюють у місцях, куди влучили російські ракети. З понад 30 запущених по Україні за день ракет понад 20 було збито – це сотні врятованих життів.