США вітають передачу союзниками танків Україні — Пентагон
Речник міністерства оборони США запевнив, що США мають можливість допомагати Україні та не шкодити власній безпеці, інформує
США поважають суверенні рішення НАТО та інших країн-союзників щодо допомоги Україні в сфері безпеки. Про це на
«Ми абсолютно підтримуємо будь-які типи оборонних спроможностей, які наші міжнародні союзники й партнери можуть надати Україні, включно з танками», — сказав він.
Представник Пентагону наголосив на необхідності забезпечення можливостей для тренування українських військових перед наданням їм того чи іншого військового засобу, а також обслуговування такого озброєння.
Він додав, що США мають спроможність допомагати Україні без шкоди для власної безпеки. Міністерство оборони тісно співпрацює з промисловістю, щоб забезпечити потреби оборонної галузі.
«Ми впевнені, що, враховуючи міцну промислову базу, яку ми маємо, ми зможемо подолати всі виклики та поповнити наші запаси, на додаток до тісної співпраці з нашими союзниками та партнерами по всьому світу», — сказав речник.