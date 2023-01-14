США вітають передачу союзниками танків Україні — Пентагон

США поважають суверенні рішення НАТО та інших країн-союзників щодо допомоги Україні в сфері безпеки. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

«Ми абсолютно підтримуємо будь-які типи оборонних спроможностей, які наші міжнародні союзники й партнери можуть надати Україні, включно з танками», — сказав він.

Представник Пентагону наголосив на необхідності забезпечення можливостей для тренування українських військових перед наданням їм того чи іншого військового засобу, а також обслуговування такого озброєння.

Він додав, що США мають спроможність допомагати Україні без шкоди для власної безпеки. Міністерство оборони тісно співпрацює з промисловістю, щоб забезпечити потреби оборонної галузі.

«Ми впевнені, що, враховуючи міцну промислову базу, яку ми маємо, ми зможемо подолати всі виклики та поповнити наші запаси, на додаток до тісної співпраці з нашими союзниками та партнерами по всьому світу», — сказав речник.