В Україні пришвидшилась зміна церковного календаря – Епіфаній

Українці готові до змін.

Через вторгнення Росії в Україні стало більше людей, які прагнуть відійти від спільних з Росією традицій святкувань. Про це наголосив митрополит Епіфаній в ефірі телеканалу, інформує ZN.ua.

За його словами, зміна церковного календаря в Україні пришвидшилась.

"Ми стали на шлях реформи церковного календаря. У минулому році я говорив, що потрібен час, потрібно декілька років, але у зв'язку з війною ми бачимо, що цей процес відбувається дуже швидко і динамічно. Тому ми реагуємо на запит наших вірних. Згідно з опитуванням ми бачимо, що кількість тих, хто бажає зміни можливо навіть більше ніж тих, хто хоче залишитись на старому стилі. Це стосується не тільки святкування Різдва, це стосується святкування інших церковних дат протягом року, до яких ми з вами дуже звикли, і якщо їх міняти, то ми маємо бути свідомі того, що стаємо на рейки нового календаря", - сказав Епіфаній.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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