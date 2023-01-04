Суддю Вищого адміністративного суду оголосили в розшук через недостовірні дані в декларації

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили судді Вищого адміністративного суду України Масло Інні Валентинівній про підозру у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Однак оскільки прокурорам не вдалось встановити її місце перебування, суддю оголосили в розшук, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

За даними слідства, попри обов’язковість суддя не внесла до декларації про доходи за 2020 рік відомості про дві земельні ділянки та два будинки в передмісті Києва, якими користувалась вона і її чоловік упродовж 2020 року.

«Хоч будинки офіційно і не введені в експлуатацію, однак є цілком придатними до проживання, їхня вартість становить понад 4 млн грн і майже 2 млн грн відповідно. Земельні ділянки, на яких вони розташовані, вартують по майже 1 млн кожна. Таким чином, загальна сума незадекларованих відомостей становить близько 7,8 млн грн», - зазначили в НАБУ.

Зважаючи, що місцеперебування судді не встановлено, про підозру їй повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.