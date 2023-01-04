Мобілізація в Україні: хто підлягає взяттю на військовий облік

Через повномасштабне військове вторгнення Росії, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

В Україні Кабмін ухвалив постанову №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". У документі прописано, хто і коли має ставати на військовий облік.

Згідно з документом, взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:

призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.