Мобілізація в Україні: хто підлягає взяттю на військовий облік

Деякі правила військового обліку зазнали змін.

Мобілізація в Україні: хто підлягає взяттю на військовий облік
© Сухопутні війська ЗСУ/Facebook

Через повномасштабне військове вторгнення Росії, в Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років.

В Україні Кабмін ухвалив постанову №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". У документі прописано, хто і коли має ставати на військовий облік.

Згідно з документом, взяттю на персонально-первинний та персональний військовий облік в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях підлягають громадяни України з числа:

  • призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
  • військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони.

Взяття громадян на персонально-первинний та персональний військовий облік, а також їх виключення з такого обліку здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) зазначених громадян на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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