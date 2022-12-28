Новий рік: чи діятиме комендантська година в Україні

У більшості областей вона не скасовується.

Новий рік: чи діятиме комендантська година в Україні
© ДонПресс

Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні введений воєнний стан та комендантська година. Видання «На пенсії» з'ясувало, які обмеження діятимуть у новорічну ніч, чи буде комендантська година.

Чи буде комендантська година на Новий рік

На більшості території України новорічної ночі, як завжди, буде в силі комендантська година.

Речниця Нацполіції Мар’яна Рева розповіла Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, що люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас – святковий чи несвятковий – є певні вимоги комендантської години.

«Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», – сказала вона.

Так, в Україні у новорічну ніч діятимуть введені раніше обмеження щодо заборони виходу на вулицю під час комендантської години:

  • у Київській, Харківській, Івано-Франківській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській областях, у Києві та Кривому Розі – з 23:00 до 5:00;
  • у Львівській, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях – з 00:00 до 5:00;
  • у Чернігівській та Сумській областях – з 23:00 до 4:00;
  • у Луганській та Донецькій областях – з 21:00 до 5:00;
  • у Херсонській області – з 19:00 до 6:30.

Лише на Закарпатті можна буде погуляти із 31 грудня на 1 січня: там обмежень немає.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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