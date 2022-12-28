Новий рік: чи діятиме комендантська година в Україні
У більшості областей вона не скасовується.
Через повномасштабну військову агресію РФ в Україні введений воєнний стан та комендантська година. Видання «На пенсії»
Чи буде комендантська година на Новий рік
На більшості території України новорічної ночі, як завжди, буде в силі комендантська година.
Речниця Нацполіції Мар’яна Рева
«Поліцейські перевірятимуть осіб, перевірятимуть їхні документи, доставлятимуть до підрозділів поліції для встановлення особи або перевірки цієї особи», – сказала вона.
Так, в Україні у новорічну ніч діятимуть введені раніше обмеження щодо заборони виходу на вулицю під час комендантської години:
- у Київській, Харківській, Івано-Франківській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Черкаській областях, у Києві та Кривому Розі – з 23:00 до 5:00;
- у Львівській, Дніпропетровській, Рівненській, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Миколаївській, Хмельницькій та Чернівецькій областях – з 00:00 до 5:00;
- у Чернігівській та Сумській областях – з 23:00 до 4:00;
- у Луганській та Донецькій областях – з 21:00 до 5:00;
- у Херсонській області – з 19:00 до 6:30.
Лише на Закарпатті можна буде погуляти із 31 грудня на 1 січня: там обмежень немає.