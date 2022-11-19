Вже майже 84 тисячі "двохсотих": свіжі дані про втрати окупантів в Україні

Станом на суботу, 19 листопада, ЗСУ знищили за добу 420 військових російської армії. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ліквідовано 83 880 окупантів.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Крім того, Генеральний штаб опублікував загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 19 листопада:

  • танки ? 2 885 (+6) од;
  • бойові броньовані машини ? 5 815 (+7);
  • артилерійські системи – 1 867 (+2);
  • РСЗВ – 393 (+0);
  • засоби ППО ? 209 (+0);
  • літаки – 278 (+0);
  • гелікоптери – 261 (+0);
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0);
  • крилаті ракети ? 480 (+0);
  • кораблі /катери ? 16 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 4 368 (+2);
  • спеціальна техніка ? 161 (+0).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua


Катерина Глянько, Апостроф





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