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2022-11-19
Вже майже 84 тисячі "двохсотих": свіжі дані про втрати окупантів в Україні
Станом на суботу, 19 листопада, ЗСУ знищили за добу 420 військових російської армії. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ліквідовано 83 880 окупантів.
Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.
Крім того, Генеральний штаб опублікував загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 19 листопада:
- танки ? 2 885 (+6) од;
- бойові броньовані машини ? 5 815 (+7);
- артилерійські системи – 1 867 (+2);
- РСЗВ – 393 (+0);
- засоби ППО ? 209 (+0);
- літаки – 278 (+0);
- гелікоптери – 261 (+0);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0);
- крилаті ракети ? 480 (+0);
- кораблі /катери ? 16 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 4 368 (+2);
- спеціальна техніка ? 161 (+0).
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Катерина Глянько, Апостроф