Вже майже 84 тисячі "двохсотих": свіжі дані про втрати окупантів в Україні

Станом на суботу, 19 листопада, ЗСУ знищили за добу 420 військових російської армії. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ліквідовано 83 880 окупантів.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

Крім того, Генеральний штаб опублікував загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого по 19 листопада:

танки ? 2 885 (+6) од;

бойові броньовані машини ? 5 815 (+7);

артилерійські системи – 1 867 (+2);

РСЗВ – 393 (+0);

засоби ППО ? 209 (+0);

літаки – 278 (+0);

гелікоптери – 261 (+0);

безпілотники оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+0);

крилаті ракети ? 480 (+0);

кораблі /катери ? 16 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 368 (+2);

спеціальна техніка ? 161 (+0).

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua