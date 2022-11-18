Влада закликала 360 тисяч українців евакуюватися: про кого йдеться

Звільнені нещодавно території не зможуть підготувати до зими, інформує ZN.ua.

Влада закликала 360 тисяч українців евакуюватися: про кого йдеться
© Василь Артюшенко, ZN.UA

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців нещодавно звільнених населених пунктів евакуюватися в регіони, які більше підготовлені до зими.

На сьогодні йдеться про 360 тисяч людей з 943 деокупованих населених пунктів. Зокрема, на Харківщині звільнили від російських окупантів 568 населених пунктів, 226 населених пунктів - у Херсонській області, 99 - у Миколаївській, 43 - на Донеччині та 7 - на Луганщині.

Верещук зазначила, що всім, хто згодиться на евакуацію, необхідно зателефонувати на гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 15–48, де роз'яснять механізми її здійснення. Також вона пообіцяла, що влада забезпечить людей виплатами - у розмірі 2000 грн на місяць на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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